Прямой эфир

Оберег для самых маленьких. В Беларуси стартовала акция «Подари новорожденному вышиванку»

26 июня 2018 15:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Накануне Дня Независимости в стране стартовала акция «Подари новорожденному вышиванку», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

Оберег для самых маленьких. В Беларуси стартовала акция «Подари новорожденному вышиванку»-1

Молодежные активисты посетили областной роддом, где поздравили мам и маленьких граждан Беларуси с наступающим праздником.

Оберег для самых маленьких. В Беларуси стартовала акция «Подари новорожденному вышиванку»-4

Татьяна Золотарь:
До вышиванки мы немного не доросли. Так получилось. У нас есть к чему стремиться. Мы будем расти.

Оберег для самых маленьких. В Беларуси стартовала акция «Подари новорожденному вышиванку»-7

Дмитрий Воронюк, первый секретарь центрального комитета БРСМ:
Нам приятно подарить каждому малышу, который родился в эти дни, будущему патриоту, первую одежду с элементами белорусского национального орнамента.

Оберег для самых маленьких. В Беларуси стартовала акция «Подари новорожденному вышиванку»-10

Около 30 младенцев - маленьких граждан нашей страны получили рубашки с вышиванки с национальным орнаментом. Поздравления получили и мамы.

# Дети # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На время каникул школьники из Березинского района могут бесплатно посещать бассейн
26 июня 2018 15:46

На время каникул школьники из Березинского района могут бесплатно посещать бассейн

В 5 районах Минской области сняли запрет на посещение лесов
26 июня 2018 15:32

В 5 районах Минской области сняли запрет на посещение лесов

Как спасают хлеб и чего ждать от нынешней уборочной кампании в Беларуси – репортаж СТВ
26 июня 2018 15:11

Как спасают хлеб и чего ждать от нынешней уборочной кампании в Беларуси – репортаж СТВ