Оберег для самых маленьких. В Беларуси стартовала акция «Подари новорожденному вышиванку»

Новости Беларуси. Накануне Дня Независимости в стране стартовала акция «Подари новорожденному вышиванку», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Молодежные активисты посетили областной роддом, где поздравили мам и маленьких граждан Беларуси с наступающим праздником.

Татьяна Золотарь:

До вышиванки мы немного не доросли. Так получилось. У нас есть к чему стремиться. Мы будем расти.

Дмитрий Воронюк, первый секретарь центрального комитета БРСМ:

Нам приятно подарить каждому малышу, который родился в эти дни, будущему патриоту, первую одежду с элементами белорусского национального орнамента.