«Все лётчики первого класса». Репетиция воздушной части парада ко Дню Независимости прошла над Минским морем 26 июня

Новости Беларуси. В небо над Минским морем 26 июня взлетела авиация, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. Там прошла репетиция воздушной части парада ко Дню Независимости.
Новости Беларуси. В небо над Минским морем 26 июня взлетела авиация, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. Там прошла репетиция воздушной части парада ко Дню Независимости.
В небо взмыла основная авиатехника белорусской армии. Это боевые вертолеты МИ-8, истребители МИГ-29, штурмовики СУ-25 – всего семь типов судов.
По традиции, откроют воздушную колонну вертолеты с флагштоками. А завершат – самолеты со шлейфом из дыма в цветах национального флага. Отметим, авиация стартует с трех аэродромов, в том числе с территории России.
Игорь Голуб, командующий военно-воздушными силами и войсками ПВО Вооруженных сил Беларуси:
Все летчики первого класса или летчики-снайпера с общим налетом не менее 600 часов. У каждого налет не менее 40 часов в этом году. Они все прошли подготовку на авиационных базах в своих воинских частях и сейчас вышли на слетание общего боепорядка.
Добавим, тренировки сейчас проходят по – так называемому – «зеркальному маршруту». Он в точности копирует траекторию движения на параде. Еще одна авиа-репетиция пройдет завтра. А также в пятницу и субботу уже над Минском.