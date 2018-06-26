«Все лётчики первого класса». Репетиция воздушной части парада ко Дню Независимости прошла над Минским морем 26 июня

Новости Беларуси. В небо над Минским морем 26 июня взлетела авиация, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. Там прошла репетиция воздушной части парада ко Дню Независимости.

По традиции, откроют воздушную колонну вертолеты с флагштоками. А завершат – самолеты со шлейфом из дыма в цветах национального флага. Отметим, авиация стартует с трех аэродромов, в том числе с территории России.

Игорь Голуб, командующий военно-воздушными силами и войсками ПВО Вооруженных сил Беларуси:

Все летчики первого класса или летчики-снайпера с общим налетом не менее 600 часов. У каждого налет не менее 40 часов в этом году. Они все прошли подготовку на авиационных базах в своих воинских частях и сейчас вышли на слетание общего боепорядка.

Добавим, тренировки сейчас проходят по – так называемому – «зеркальному маршруту». Он в точности копирует траекторию движения на параде. Еще одна авиа-репетиция пройдет завтра. А также в пятницу и субботу уже над Минском.