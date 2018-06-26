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«Все лётчики первого класса». Репетиция воздушной части парада ко Дню Независимости прошла над Минским морем 26 июня

26 июня 2018 14:22
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Новости Беларуси. В небо над Минским морем 26 июня взлетела авиация, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. Там прошла репетиция воздушной части парада ко Дню Независимости.

«Все лётчики первого класса». Репетиция воздушной части парада ко Дню Независимости прошла над Минским морем 26 июня-1

В небо взмыла основная авиатехника белорусской армии. Это боевые вертолеты МИ-8, истребители МИГ-29, штурмовики СУ-25 – всего семь типов судов.

По традиции, откроют воздушную колонну вертолеты с флагштоками. А завершат – самолеты со шлейфом из дыма в цветах национального флага. Отметим, авиация стартует с трех аэродромов, в том числе с территории России.

«Все лётчики первого класса». Репетиция воздушной части парада ко Дню Независимости прошла над Минским морем 26 июня-4

Игорь Голуб, командующий военно-воздушными силами и войсками ПВО Вооруженных сил Беларуси:
Все летчики первого класса или летчики-снайпера с общим налетом не менее 600 часов. У каждого налет не менее 40 часов в этом году. Они все прошли подготовку на авиационных базах в своих воинских частях и сейчас вышли на слетание общего боепорядка.

Добавим, тренировки сейчас проходят по – так называемому – «зеркальному маршруту». Он в точности копирует траекторию движения на параде. Еще одна авиа-репетиция пройдет завтра. А также в пятницу и субботу уже над Минском.

# День Независимости-2018 # общество # Игорь Голуб # Фотофакт

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