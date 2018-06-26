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На время каникул школьники из Березинского района могут бесплатно посещать бассейн

26 июня 2018 15:46
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Новости Беларуси. Здоровые каникулы. Школьники Березинского района могут посетить бассейн бесплатно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

На время каникул школьники из Березинского района могут бесплатно посещать бассейн-1

Такую социальную акцию организовала местная детско-юношеская школа олимпийского резерва. Подобная акция в учреждении проходит впервые. Ограничение для входа только одно – ученики младших классов должны иметь письменное разрешение от родителей.

На время каникул школьники из Березинского района могут бесплатно посещать бассейн-4

Михаил Фесун, директор Березинской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва:
Дети когда приходят, если они в компании где-то сами плавают, чтобы научиться держаться на воде, плавать, они могут обратиться к инструктору, и он покажет им самые простейшие движения. Специально акция была сделана так, чтобы дети сами поплавали в бассейне и потом со временем, с 1 сентября пришли на занятия на отделение плавания.

На время каникул школьники из Березинского района могут бесплатно посещать бассейн-7

Екатерина Акулич, инструктор-методист Березинской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва:
Детей очень много, больше, чем взрослых. Для деток у нас есть досочки. Мы придумали, чтобы обучить их нырянию – принесли свои игрушки пластмассовые. У нас не запрещено, можно приносить и свои надувные круги, мячики, чтобы деткам было веселее плавать.

На время каникул школьники из Березинского района могут бесплатно посещать бассейн-10

Возможностью поплавать без затрат уже воспользовались более тысячи детей. Особенно активные посещают сразу несколько сеансов в день. Акция в бассейне продлится до конца лета.

На время каникул школьники из Березинского района могут бесплатно посещать бассейн-13

# Дети # общество # Михаил Фесун # Екатерина Акулич # Фотофакт

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