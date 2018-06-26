На время каникул школьники из Березинского района могут бесплатно посещать бассейн

Новости Беларуси. Здоровые каникулы. Школьники Березинского района могут посетить бассейн бесплатно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Такую социальную акцию организовала местная детско-юношеская школа олимпийского резерва. Подобная акция в учреждении проходит впервые. Ограничение для входа только одно – ученики младших классов должны иметь письменное разрешение от родителей.

Михаил Фесун, директор Березинской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва:

Дети когда приходят, если они в компании где-то сами плавают, чтобы научиться держаться на воде, плавать, они могут обратиться к инструктору, и он покажет им самые простейшие движения. Специально акция была сделана так, чтобы дети сами поплавали в бассейне и потом со временем, с 1 сентября пришли на занятия на отделение плавания.

Екатерина Акулич, инструктор-методист Березинской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва:

Детей очень много, больше, чем взрослых. Для деток у нас есть досочки. Мы придумали, чтобы обучить их нырянию – принесли свои игрушки пластмассовые. У нас не запрещено, можно приносить и свои надувные круги, мячики, чтобы деткам было веселее плавать.