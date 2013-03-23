Точность белорусского прогноза погоды на сутки - 95%?

Новости Беларуси. В эти не по-весеннему морозные дни метеорологи отмечают профессиональный праздник.

К слову, в Беларуси за последние четверть века качество прогнозов значительно выросло. Сегодня их точность на сутки в среднем — 95%, а недельный прогноз сбывается в 85% случаев. Описать и предугадать любое явление природы позволяет современная техника.

Праздник праздником, а наблюдение строго по расписанию. Измеряют все — температуру, давление, скорость ветра... Причем каждые 3 часа и в любую погоду. Чуть позже данные со всех 52 метеорологических площадок зажигают лампочки на карте штормовых явлений. И на каждый каприз погоды — свой цвет.

Синоптики вспоминают, как еще неделю назад циклон «Хавьер» превратил карту в настоящую гирлянду. Впрочем, снежную атаку предвидели заранее. Данные приходят со станций, спутника, радиолокаторов и метеозондов. После обработки вырисовывается уже полная картина.

Александр Беганский, начальник сектора кратковременных прогнозов Республиканского гидрометеорологического центра:

Вопрос о весне сейчас наиболее актуальный. На календаре уже почти конец марта, а пока зима властвует над погодой в Беларуси.

Для того чтобы предсказывать настроение, небесной канцелярии вовсе не нужно обладать сверхспособностями. А вот без специального образования уж точно не обойтись.

Квалифицированных метеооракулов готовят и у нас. Сейчас Ярослав Мицкевич учится на 4-ом курсе геофака БГУ. Эту профессию он выбрал еще в детстве.

Ярослав Мицкевич, студент 4-го курса географического факультета БГУ:

Мне заўсёды было цікава вывучаць працэсы такога маштабнага характару, як навальніцы, утварэнне вялікіх цыклонаў і іншых працэсаў.

Специальность «гидрометеоролог» открыли в 2006. С тех пор плеяда дипломированных синоптиков пополнилась на двадцать пять человек.

Петр Лопух, заведующий кафедрой общего землеведения и гидрометеорологии географического факультета БГУ:

Гидрометеорологическая служба меняет свой характер работы, приборы, оборудование. Появляются новые методы.

В прогнозах факультета — открытие специализированной магистратуры и аспирантуры. И, надо сказать, спрос уже есть. Причем, не только у нас.

Весть о белорусском метеоопыте дошла до Южной Америки. Первых 12 желающих готова отправить Боливия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.