Прямой эфир

23 марта в 20:30 белорусам предлагают отключить свет в своих квартирах

23 марта 2013 15:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Жители 7 тысяч городов 150 стран планеты примут сегодня участие в акции «Час Земли». В том числе и Беларусь. 

В 20:30  на час отключат свет и подсветку различные объекты, например, Национальная библиотека. Жителям также предлагается выключить свет и электроприборы в своих квартирах.

Одним из первых в акции примет участие Сидней, где будет отключена подсветка знаменитого Сиднейского оперного театра и моста Харбор-Бридж. В Нью-Йорке на 60 минут погрузятся во тьму круглосуточно сияющая рекламными панно площадь Таймс-сквер, статуя Свободы, многие небоскребы. Впервые на один час выключат внешнее освещение Московского Кремля.

Обычно международная  акция «Час Земли» проходит в последнюю неделю марта. В этом году её проводят раньше из-за того, что многие страны в ночь на 31 марта переведут часы на летнее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экология # общество

Другие новости рубрики

Все новости
На рыбную ярмарку минчане ехали за живой рыбой, консервами и ароматной ухой
23 марта 2013 15:10

На рыбную ярмарку минчане ехали за живой рыбой, консервами и ароматной ухой

В Минске 23 марта прошел очередной субботник по уборке снега
23 марта 2013 14:43

В Минске 23 марта прошел очередной субботник по уборке снега

23 марта 2013 12:28

Международный форум «PR-кветка-2013»: регистрация участников продлена до 25 марта