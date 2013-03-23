Субботник в Витебске: любимый город убирали даже дети

Новости Беларуси. В Витебске 23 марта на улицах кипела работа. Многие с легкостью отложили домашние дела и поездки по магазинам, чтобы помочь городу, а школьники превратили урок физкультуры в урок труда.

Проезжая часть, пешеходные переходы и тротуары в Витебске все еще остаются под покровом снега. Из-за обильных осадков коммунальщики города уже целую неделю работают сутки напролет. Сегодня им на помощь пришли тысячи жителей.

Не сугробы, а горы снега все еще остаются на витебских улицах. Хотя со дня весеннего ненастья с зимним характером прошла уже неделя. Все это время коммунальщики активно пытались устранить последствия непогоды. В борьбе с весенними аномалиями были задействованы все возможные силы. Но без помощи жителей, как оказалось, не обойтись.

Очищать от снега любимый город вышли тысячи горожан. Субботник выдался жарким, несмотря на сильный мороз. Но, как говорится, холода боятся только ленивые.

Валентина Бондарева:

Настроение отличное. Трудовое. Веселое. Если бы каждый житель нашего города вышел и помог ему, я думаю, наш бы город стал только лучше.

Свой вклад в массовую уборку внесли и юные жители Витебска. Вволю наигравшись в снежки за эту зиму, ребята с удовольствием включились в общий трудовой процесс.

Для вывоза мусора, снега и наледи были задействовано около сотни единиц техники. Особенно активно расчищали проезжую часть, которая за последнее время существенно сузилась: как минимум по одной полосе занимают сугробы. Также снег убирали с пешеходных переходов, тротуаров, остановок общественного транспорта. Прокладывали дорогу от общежитий к учебным заведениям и студенты, превратив уроки физкультуры в уроки труда.

Артем Мезовцов:

Вместо физкультуры мы помогаем городу убирать улицы. Лед откалываем. Не в ущерб, конечно, урокам физкультуры. Но все равно хорошо. Чувствуем себя хорошо.

К концу дня город существенно преобразился, частично сбросив с себя тяжелые «зимние одежды». А вместе с Витебском повеселели и горожане, ведь они сильно постарались, прокладывая дорогу весне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.