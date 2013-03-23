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На рыбную ярмарку минчане ехали за живой рыбой, консервами и ароматной ухой

23 марта 2013 15:10
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Новости Беларуси. Рыбная ярмарка вновь развернулась у столичного Дворца Спорта.  Разнообразие продукции порадовало покупателей. По ценам производителей минчанам предложили живую прудовую, охлажденную озёрно-речную рыбу, полуфабрикаты и консервы. Хозяйства и предприятия со всей Беларуси представили также изделия собственного производства. Желающие смогли отведать ароматную уху, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гость ярмарки:
Такие ярмарки часто проходят. И в этом году она очень хорошая. Наши рыбхозы не подводят. Молодцы.

# общество # Ярмарки в Минске

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