На рыбную ярмарку минчане ехали за живой рыбой, консервами и ароматной ухой

Новости Беларуси. Рыбная ярмарка вновь развернулась у столичного Дворца Спорта. Разнообразие продукции порадовало покупателей. По ценам производителей минчанам предложили живую прудовую, охлажденную озёрно-речную рыбу, полуфабрикаты и консервы. Хозяйства и предприятия со всей Беларуси представили также изделия собственного производства. Желающие смогли отведать ароматную уху, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гость ярмарки:

Такие ярмарки часто проходят. И в этом году она очень хорошая. Наши рыбхозы не подводят. Молодцы.