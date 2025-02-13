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Точки взаимного роста определены – Каранкевич встретился с главой Республики Северная Осетия – Алания

13 февраля 2025 17:06
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Продолжается официальный визит в Минск делегации из Северной Осетии. Глава этого российского региона встретился с заместителем премьер-министра Беларуси Виктором Каранкевичем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Точки взаимного роста определены – Каранкевич встретился с главой Республики Северная Осетия – Алания-2

Точки взаимного роста были определены в ходе предыдущих дней работы делегации. Состоялось посещения ряда отечественных машиностроительных предприятий. Так, высокая заинтересованность в поставках белорусских сельхозмашин, грузового и пассажирского транспорта, а также коммунальной и дорожной техники. Стоит задача – вывести взаимную торговлю на достойный уровень, в том числе за счет обмена технологиями.

Точки взаимного роста определены – Каранкевич встретился с главой Республики Северная Осетия – Алания-4

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:
Развитие прямых связей с регионами России является основой белорусско-российского экономического сотрудничества. И в связи с этим хочу поблагодарить вас, уважаемый Сергей Иванович [Сергей Меняйло, глава Республики Северная Осетия – прим. ред.], за то внимание, которое уделяется вами и вашей командой развитию взаимовыгодного сотрудничества с нашей стороной. 

Ваш визит в Беларусь весьма своевременный, так как в минувший год мы зафиксировали снижение объемов взаимной торговли, но перед нами стоит задача – выйти на положительный тренд и обеспечить дальнейшую поступательную работу с выходом на достойный уровень этой взаимной торговли.

Точки взаимного роста определены – Каранкевич встретился с главой Республики Северная Осетия – Алания-6

Виктор Каранкевич озвучил ряд актуальных направлений для сотрудничества. Беларусь готова помочь создать в регионе зарядную инфраструктуру для электротранспорта. Ряд отечественных предприятий заинтересован в поставках в российский регион станций обезжелезивания воды. 

Ключевыми темами сотрудничества являются в том числе здравоохранение и образование. На этом глава Северной Осетии особенно акцентировал внимание и подчеркнул, что в дальнейшем будут выработаны стратегические проекты, а само сотрудничество должно стать долгосрочным. Вместе с тем в России ждут ответного визита белорусской делегации. Наша сторона заинтересована в партнерстве в сферах электроники и сельского хозяйства, а также импорте металлургической продукции.

# Беларусь-Россия # Виктор Каранкевич # Международное сотрудничество

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