Точки взаимного роста определены – Каранкевич встретился с главой Республики Северная Осетия – Алания

Продолжается официальный визит в Минск делегации из Северной Осетии. Глава этого российского региона встретился с заместителем премьер-министра Беларуси Виктором Каранкевичем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Точки взаимного роста были определены в ходе предыдущих дней работы делегации. Состоялось посещения ряда отечественных машиностроительных предприятий. Так, высокая заинтересованность в поставках белорусских сельхозмашин, грузового и пассажирского транспорта, а также коммунальной и дорожной техники. Стоит задача – вывести взаимную торговлю на достойный уровень, в том числе за счет обмена технологиями.

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

Развитие прямых связей с регионами России является основой белорусско-российского экономического сотрудничества. И в связи с этим хочу поблагодарить вас, уважаемый Сергей Иванович [Сергей Меняйло, глава Республики Северная Осетия – прим. ред.], за то внимание, которое уделяется вами и вашей командой развитию взаимовыгодного сотрудничества с нашей стороной.

Ваш визит в Беларусь весьма своевременный, так как в минувший год мы зафиксировали снижение объемов взаимной торговли, но перед нами стоит задача – выйти на положительный тренд и обеспечить дальнейшую поступательную работу с выходом на достойный уровень этой взаимной торговли.