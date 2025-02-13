Зеленский будет делать всё, чтобы сорвать договорённости Москвы и Вашингтона – военный эксперт

Кремль и Белый дом прервали многолетнее молчание, что, без преувеличения, вызвало эффект разорвавшейся бомбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Состоявший телефонный разговор Путина и Трампа дает надежду на мирное урегулирование украинского кризиса. По крайней мере, это главный посыл лидеров – вопрос должен решаться через диалог. Москва и Вашингтон уже начали формирование переговорных групп. Формат переговоров будет узким: ожидается, что ни Киев, ни Евросоюз не будут участвовать в двусторонних встречах. Трамп уже заявил о низком доверии к Зеленскому, ну а с Европой США, похоже, и вовсе не хотят иметь общих дел. Или, по крайней мере, в прежнем формате. Европейский истеблишмент возмущен договоренностями Трампа и Путина. Ряд европейских лидеров выступили с протестом, заявляя, что без них Трамп может договориться лишь о прекращении огня, и требуют расширения состава участников процесса. Однако на это устами премьер-министра Венгрии был получен неформальный отказ США. Виктор Орбан обвинил Брюссель в бездарном руководстве. А также отметил, что пока Москва и Вашингтон говорят о мире, чиновники ЕС сотрясают воздух бессмысленными заявлениями, требуя предоставить им место за столом переговоров. Однако такое право, по мнению Орбана, надо заслужить силой, умелым руководством и мудрой дипломатией. Но ни первого, ни второго, ни третьего в ЕС сейчас нет. Зато есть понимание первопричины такой негативной реакции стран Евросоюза. Для России важно, чтобы произошло разоружение Европы и сокращение там американских арсеналов. Но это создаст конфликт интересов между Трампом и военно-промышленным комплексом США, который уже заключил досрочные контракты на поставки вооружений для Евросоюза и Украины при прошлой администрации. В любом случае начало встречному движению Москвы и Вашингтона положено. Телефонный разговор Путина и Трампа обсуждает весь мир. Подробности мгновенно облетели все мировые информационные ленты. Что это значит в геополитическом плане?

Юрий Кнутов, военным эксперт (Россия):

Вообще телефонный разговор между Путиным и Трампом в нынешней международной обстановке является беспрецедентным событием. Мы помним ту блокаду информационную, которую якобы пытался устроить Запад, политику демократов, которые делали все для того, чтобы демонизировать Путина. И вдруг Президент Соединенных Штатов Америки выходит на связь и проходит разговор продолжительностью полтора часа, причем обсуждается не только тематика Украины, а все основные международные проблемы. Это беспрецедентное событие, которое может повлиять вообще на развитие ситуации в мире. Почему? Потому что, если говорить объективно, на сегодня человечество подошло буквально к пропасти. И недаром часы апокалипсиса перевели, пусть там на 1-2 секунды, но это 89 секунд до катастрофы человечества. Собственно говоря, вот этот разговор, на мой взгляд, он отодвинул, даже не на несколько секунд, а может быть, и больше, те угрозы, которые стоят и перед Россией, и перед Европой, и перед Соединенными Штатами Америки. Главный из вопросов – завершение конфликта в Украине. Исходя из разговора президентов, какие могут быть перспективы? И пересмотрит ли в итоге Европа свою недальновидную разрушительную политику?

Юрий Кнутов:

На мой взгляд, в общем-то, если бы это только зависело от России и Соединенных Штатов Америки, этот вопрос был бы урегулирован достаточно быстро. И во всяком случае и США, и Россия, да и народ Украины, я подчеркиваю, народ Украины, такое решение бы устроило. Но так как здесь будут замешаны интересы киевского режима во главе с Зеленским, нелегитимным Президентом, который понимает, что если пройдут выборы, если будут какие-либо изменения, станет вопрос о коррупции, станет вопрос о преступлениях, которые совершены этим режимом, о лжи, о продаже оружия в Латинскую Америку, различным террористическим организациям на Ближнем Востоке и многое-многое другое, Зеленскому несдобровать. Ему будет не отсидеться ни в Лондоне, ни в каких-то других городах Европы. Американское правосудие займется им, потому что похищены деньги американских налогоплательщиков. И, конечно, Зеленский будет делать все, чтобы сорвать договоренности. Можно ли делать оптимистичные прогнозы насчет того, что с приходом Трампа США начнут проводить более здравую политику на мировой арене?

Юрий Кнутов:

На мой взгляд, Трамп бизнесмен. Он несколько раз разорялся, то есть падал. Несколько раз поднимался. Собственно говоря, в последнее время я бы оценил, что он находится на пике своей карьеры. Стать Президентом США – это высшее достижение для любого бизнесмена. Более того, он окружил себя профессионалами в бизнесе. Это Илон Маск и другие бизнесмены, миллиардеры, которые, с точки зрения США как крупнейшей корпорации мира, знают, как выстраивать и управлять подобного рода государством. Главное ведь для руководителя корпорации не то, каких результатов она достигла с точки зрения удовлетворения потребностей клиентов, а та прибыль, которую заработала корпорация. И поэтому, естественно, в основе действий Трампа будет лежать вот этот корпоративный подход. В украинский вопрос всегда был вовлечен Президент Беларуси. Напомним, что на этой неделе 10 лет исполнилось Минским соглашениям. А с начала конфликта Александр Лукашенко был одним из первых, кто призвал сесть и договориться. Как вы охарактеризуете позицию белорусского лидера и политическую интуицию?