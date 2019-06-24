Точки с Wi-Fi на всех объектах и подмигивающий Лесик. Что сделано для бесперебойной работы связи? Рассказывает Константин Шульган

Новости Беларуси. II Европейские игры – главный спортивный ньюсмейкер лета. Тысячи электронных сообщений разлетаются по всему миру из Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выдерживает ли такие нагрузки связь и как подготовились к спортивном форуму специалисты этой отрасли, расскажет министр связи и информатизации Беларуси. Константин Шульган – гость студии СТВ. В спортивной деревне, чтобы пользоваться услугой, было развернуто более 1100 точек Wi-Fi Сергей Прохоров, СТВ:

Европейские игры набирают темп. Удалось ли обеспечить спортсменов, журналистов, многочисленных болельщиков стабильной связью? Особенно это актуально для мест массового скопления людей.

Константин Шульган, министр свзяи и информатизации Беларуси:

Безусловно, вопрос обеспечения связью и информационными технологиями, которые мы бы хотели предложить нашим гостям и показать, какое развитие этой отрасли у нас в стране. Оно велось не за один день до начала мероприятий, это была достаточно длинная подготовительная работа. Работа велась как мобильными операторами, так и другими организациями отрасли связи. Скажем, эта работа масштабная и сразу воочию невидимая. Она оценивается лишь тогда, когда связь есть или ее нет. Сергей Прохоров:

Несколько дней Игр позади. Наверное, можно сделать первые выводы?

Константин Шульган:

Первые выводы можно сделать по работе наших дежурящих специалистов. А дежурство проходит круглосуточно, инцидентов по нашей части нет, и это радует. Хотелось бы отметить, что инфраструктура значительно изменилась в лучшую сторону. Это касается того, чтобы обеспечить наших гостей, спортсменов, волонтеров связью по технологии Wi-Fi для удобства в их работе. Безусловно, это и сотовая связь, чтобы позвонить куда-то. Учитывая, что пиковые нагрузки – это самый опасный режим, для обеспечения в пиковом режиме необходимо большое количество оборудования, способного обеспечить бесперебойную работу связи.

Это всё было заранее предусмотрено: сотовыми операторами за период подготовки построено более 470 базовых станций в дополнение к той инфраструктуре, которая существует. Что касается точек Wi-Fi, только лишь Белтелекомом было дополнительно сделано более 500 точек. И «Деловая сеть» для того, чтобы в спортивной деревне было комфортно и спортсменам, и тренерам, чтобы пользоваться этой услугой, было развернуто более 1100 точек Wi-Fi. Эти цифры говорят о том, что работа эта действительно масштабная и значимая инфраструктура в нашей стране. Потому что по трассам пребывания наших гостей – там, где есть придорожный сервис, Белтелеком обеспечивал организацию точек Wi-Fi для того, чтобы по дороге – я не говорю про мобильный интернет – а в местах отдыха также воспользоваться этой услугой. Ноу-хау – это не только та технология, которую можно так визуально оценить

Сергей Прохоров:

Вы возглавляете подкомитет профильный, который занимался подготовкой организации связи на Европейских играх. Какие белорусские ноу-хау использовались в этой работе? Например, на церемонии открытия были технологии дополненной реальности. Что еще? Константин Шульган:

Ноу-хау – это не только та технология, которую можно так визуально оценить. Я бы сказал, что ноу-хау началось с момента подготовки к этим Играм, когда было принято решение, что создание информационной системы, которая обеспечивает Европейские игры, проводилась за счет сил своих белорусских компаний, ее разработка и создание. Я считаю, что это очень по-хозяйски, если говорить простым языком. Мы вложили деньги, получили результат, который потом неоднократно можем использовать. Поэтому это уже не покупка услуги, а создание своего, такое техническое ноу-хау в организации этих Игр. То, что касается других вещей, самое зрелищное и масштабное – это то, что было на открытии. Хотя даже в таких малых вещах, которые произвело наше предприятие «Белорусская почта», та же технология дополненной реальности. О Лесике на марках: «Если до него дотронуться, он вам весело подмигнет»

Сергей Прохоров:

Расскажите про эти марки. Константин Шульган:

Это те марки, которые посвящены Европейским играм. Здесь точно так же применена технология дополненной реальности. Скачав приложение «Белорусской почты», которое позволяет, наведя на марку, получить изображение талисмана Европейских игр. Изображение достаточно игривое: если до него дотронуться, оно вам весело подмигнет. Это не только технический нюанс. Конечно, эти вещи послужат той частичкой памяти, которую гости и наши граждане, посетившие соревнования, могут с собой унести для того, чтобы потом вспомнить об этом событии. Опытная зона с применением 5G – это БелАЗ Сергей Прохоров:

Беларусь позиционирует себя как IT-страну. Скажите, эта вся подготовка, технологии, которые применялись, те результаты, которые были получены, подтверждают этот высокий статус? Может, технологии 5G уже где-то применялись?

Константин Шульган:

Безусловно, уровень технологических решений достаточно высокий. То, что эти решения были разработаны нашими белорусскими разработчиками, резидентами Парка высоких технологий, это подтверждает тот высокий уровень, который Беларусь взяла как IT-страна. Но это начало пути. Нам есть к чему стремиться. Говорить о чем-то еще более значимом, то, что касается Европейских игр, я не стал бы. Но смею вас заверить, что эти технологии найдут свое широкое применение не только в спортивной жизни нашей страны, но и в промышленности. Здесь хотел бы отметить, что опытная зона с применением 5G – это наш гигант, наш бренд белорусский – БелАЗ, где это всё применяется. Конечно, осмотреть болельщикам навряд ли это удастся, хотя если кто-то поедет в Жодино с экскурсией на завод, им про это вполне могут рассказать. Об эстафете «Пламя мира»: «Ты в городе бежишь по улице, вокруг тебя радуются люди» Сергей Прохоров:

Почему бы и нет? У нас развит промышленный туризм опять же, можно организовывать экскурсии. Константин Константинович, напоследок предлагаю вспомнить такое масштабное событие, которое проходило не только в нашей стране, но и за рубежом, по странам Европы – это эстафета «Пламя мира». Вы были почетным факелоносцем. Какие впечатления остались от этого марафона огня?