Почему хорошо, когда на смену одним кафе приходят новые заведения?

Чем привлекателен столичный общепит и как не прогореть за лето? В программе «Минск и минчане» подсчитаем прибыль и убытки, а также заглянем в меню минских кафе! Сколько, в среднем, работает новое столичное кафе или ресторан? Новость о закрытии очередного заведения не удивляет даже постоянных клиентов. Например, ресторан Spoon прожил около четырех лет, кафе «Рыбы нет» не протянуло и года. Впрочем, на смену им так же быстро приходят новые заведения.

Иван Карпенко, финансовый консультант:

Это связано с рынком, это совершенно нормальное явление. Чем больше заведений будет открываться и закрываться, тем лучше будет конкуренция. Тем больше ребят – владельцев, управляющих заведений – будут бороться за аудиторию, за своих гостей. Превратить помещение бывшего цеха в стильный уголок паназиатской кухни. Рассказываем 2 вдохновляющие истории Тем временем в Минске начался новый гастро-сезон. Буквально каждый день в городе открываются летние площадки и кафе под навесом. В этом году их будет более двух тысяч! Спрос диктует предложение.

Столица принимает II Европейские игры, и накормить гостей со всей страны и мира – задача хоть и не из лёгких, но выполнимая. Пообедать или выпить кофе на свежем воздухе могут одновременно больше ста тысяч человек. Нина Емельянова, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:

Помимо площадей города, такие объекты функционируют и в парках, на рынках, в скверах, вблизи водоемов. Это тоже направлено на обеспечение населения услугами. Те же прохладительные напитки, мороженое. Большая часть летних площадок открылась в центральной части города. Столы под зонтиками и террасы чаще всего можно найти вдоль главных магистралей и на самых оживлённых улицах. Плюсы в таком расширении видят как любители ланчей под открытым небом, так и сами владельцы заведений. Ведь чем больше людей, тем больше заказов. А те, в свою очередь, напрямую зависят от времени суток.

Юрий Радкевич, метрдотель:

Если это завтрак, более сытные. Ближе к обеду, наоборот, к лёгким. Ближе к вечеру абсолютно всё равно. Гости просто хотят быть на улице, и там уже не важно, какой заказ. Между тем, просто так установить перед входом дополнительные места для гостей владельцы заведений не могут. Любую нестационарную площадку придется внести в торговый реестр. Новые точки в центре города необходимо согласовать с комитетом архитектуры и градостроительства, в районах достаточно обратиться в местные управления. Но и это ещё не всё. Для открытия летнего кафе вблизи исторических зданий придётся разработать графический план. Нина Емельянова:

На бумаге предоставляется дизайн-проект объекта. Обязательно в цветном изображении. С размещением и малых архитектурных форм, включающих и элементы освещения, элементы цветочного оформления. То есть должна быть полная визуализация.