«Первой моей программой было подобие Марио». Как дети могут делать игры и мультики

Летом на базе Мачулищанской средней школы создают отдельный лагерь, где ребят более широко знакомят с направлением робототехники. Это и литература, обучающие видео и творческие встречи.
Отдельное место в лагере – для программирования. Здесь начинают с простого – создают минимальные игры с несложными установками. Подробнее рассказываем в программе «Центральный регион».
Виктория Сарока, преподаватель математики и информатики Мачулищанской средней школы:
Это программа Scratch, это среда программирования. Она разработана для детей, чтобы разрабатывать свои мультики, игры, свою анимацию. Например, сейчас мы создаём викторину. Каждый ребёнок создаёт свою, на свою тему. Подготовили вопросы, ответы. И на основании этих вопросов садимся за компьютер и работаем. Занятия у нас постепенные, то есть мы проходим определённые блоки. Сначала знакомимся с программой. И на основании изученного материала, что дети могут запомнить, мы создаём свои игры. Когда говорим, что можно создать игру, они воодушевляются, но не понимают, сколько нужно труда и своих возможностей, чтобы создать игру.
Дети также занимаются музыкой, танцами, и кое-что дети привносят это в свои программы. Девочки, например, заинтересованы в музыке – мы делали музыкальный оркестр. Здесь есть возможности записи звука. Если дети, например, играют на музыкальных инструментах, мы можем записывать звук и добавлять это в свои игры. Если кто-то увлекается фотографией, тоже можно добавлять. Дети могут с помощью данной программы больше расширить свои возможности.
Ученик Мачулищанской средней школы:
Эта программа интересна тем, что можно поучиться не только у репетитора какого-нибудь, учителя, но и дома, когда есть свободное время. В этой программе всё понятно, она лёгкая. Первой моей программой было подобие Марио. Я эту игру мог даже выложить в Интернет, чтобы в неё другие могли поиграть. Но я не стал из-за того, что решил сделать игру лучше, и потом выкладывать. Я планирую стать айтишником, или по-другому – программистом. И Scratch – это начальная стадия для моего развития.