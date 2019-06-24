«Первой моей программой было подобие Марио». Как дети могут делать игры и мультики

Летом на базе Мачулищанской средней школы создают отдельный лагерь, где ребят более широко знакомят с направлением робототехники. Это и литература, обучающие видео и творческие встречи.

Отдельное место в лагере – для программирования. Здесь начинают с простого – создают минимальные игры с несложными установками. Подробнее рассказываем в программе «Центральный регион».