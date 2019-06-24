«У адным з курганоў знойдзена вярблюжая нітка з арабскага халіфата». Археологический детский лагерь есть в Старых Дорогах

Визитная карточка Стародорожского района в плане оздоровления – единственный в Минской области молодёжный археологический лагерь. Самую первую смену он открыл ещё в 2010 году. И если в остальных регионах такой отдых организовывали нечасто, то для Стародорожского лагеря выйти в путешествие по курганам стало традицией. Подробнее рассказываем в программе «Центральный регион» .

Виталий Юревич, руководитель археологического лагеря: Раней было такое адчуванне, што на тэрыторыі Старадарожжа нічога цікавага няма, што ў нашым крае ўвогуле жыцця не было ніякага. Вось гэта і зацікавіла, і пачалі праводзіць археалагічныя даследванні. Апошнія археалагічныя даследванні праводзілісь у канцы XIX ст. І вось менавіта тут, у вёсцы Языль, вакол якой знаходзіцца шмат курганных пахаванняў. Даследаваны шмат даволі курганоў, знойдзены селішча. Таксама адно селішча вывучана адпаведным чынам. Усё гэта ў нас робіцца пры дазволе і з удзелам прадстаўнікоў Акадэміі наук, Інстытута гісторыі, а менавіта – Алег Іоў. Ён прыязджае. Ў бліжэйшы час мы збіраемся пачаць чарговыя раскопкі. Гэта ўжо будзе 12-ы наш археалагічны летнік.

Лагерь длится 9 дней. За это время при хорошей погоде группа из 10 и более ребят могут исследовать 2 или 3 кургана – это места былых захоронений. Маршрут выстраивается заранее. Есть специальная книга, где расписаны места «с историей». Сопровождает группу научный сотрудник. Время раскопок – самое интересное для участников лагеря, и здесь своя технология.

Виталий Юревич:

Размячаецца курган с поўдня на поўнач, з захада на ўсход. Так утвараецца крыжавіна. Сектары спачатку адкапываюцца, а потым ужо ўздымаецца сама крыжавіна. І ў рэшце рэшт уваходзім у той узровень, на якім знаходзіўся нябожчык. Там знаходзіцца і сам набожчык, і тыя рэчы, якія клаліся каля яго. Вось гэтыя артэфакты даюць даволе багаты матэрыял. Самае цікавае, што было знойдзена ў нашых месцах, гэта рэчы з розных мясцін Еўропы і не толькі Еўропы. Напрыклад, у нас каля вёскі Прусава ў адным з курганоў была знойдзена вярблюжая нітка з арабскага халіфата.

Все находки передаются специалистам, в том числе антропологам, которые делают определённое заключение: кому принадлежат останки и к какому веку относятся. После подробного исследования останки перезахоранивают, а вот исторически важные экспонаты передают в музеи. Кстати, большинство ребят в лагере уже не впервые. Сюда приезжают те, кто точно знает, с чем связать свой профессиональный путь, и кому просто интересна история своего края.