«У адным з курганоў знойдзена вярблюжая нітка з арабскага халіфата». Археологический детский лагерь есть в Старых Дорогах
Визитная карточка Стародорожского района в плане оздоровления – единственный в Минской области молодёжный археологический лагерь. Самую первую смену он открыл ещё в 2010 году. И если в остальных регионах такой отдых организовывали нечасто, то для Стародорожского лагеря выйти в путешествие по курганам стало традицией. Подробнее рассказываем в программе «Центральный регион».
Виталий Юревич, руководитель археологического лагеря:
Раней было такое адчуванне, што на тэрыторыі Старадарожжа нічога цікавага няма, што ў нашым крае ўвогуле жыцця не было ніякага. Вось гэта і зацікавіла, і пачалі праводзіць археалагічныя даследванні. Апошнія археалагічныя даследванні праводзілісь у канцы XIX ст. І вось менавіта тут, у вёсцы Языль, вакол якой знаходзіцца шмат курганных пахаванняў. Даследаваны шмат даволі курганоў, знойдзены селішча. Таксама адно селішча вывучана адпаведным чынам. Усё гэта ў нас робіцца пры дазволе і з удзелам прадстаўнікоў Акадэміі наук, Інстытута гісторыі, а менавіта – Алег Іоў. Ён прыязджае. Ў бліжэйшы час мы збіраемся пачаць чарговыя раскопкі. Гэта ўжо будзе 12-ы наш археалагічны летнік.
Лагерь длится 9 дней. За это время при хорошей погоде группа из 10 и более ребят могут исследовать 2 или 3 кургана – это места былых захоронений. Маршрут выстраивается заранее. Есть специальная книга, где расписаны места «с историей». Сопровождает группу научный сотрудник. Время раскопок – самое интересное для участников лагеря, и здесь своя технология.
Виталий Юревич:
Размячаецца курган с поўдня на поўнач, з захада на ўсход. Так утвараецца крыжавіна. Сектары спачатку адкапываюцца, а потым ужо ўздымаецца сама крыжавіна. І ў рэшце рэшт уваходзім у той узровень, на якім знаходзіўся нябожчык. Там знаходзіцца і сам набожчык, і тыя рэчы, якія клаліся каля яго. Вось гэтыя артэфакты даюць даволе багаты матэрыял. Самае цікавае, што было знойдзена ў нашых месцах, гэта рэчы з розных мясцін Еўропы і не толькі Еўропы. Напрыклад, у нас каля вёскі Прусава ў адным з курганоў была знойдзена вярблюжая нітка з арабскага халіфата.
Все находки передаются специалистам, в том числе антропологам, которые делают определённое заключение: кому принадлежат останки и к какому веку относятся. После подробного исследования останки перезахоранивают, а вот исторически важные экспонаты передают в музеи. Кстати, большинство ребят в лагере уже не впервые. Сюда приезжают те, кто точно знает, с чем связать свой профессиональный путь, и кому просто интересна история своего края.
Участники археологического лагеря Стародорожского района:
– Нравятся раскопки, очень интересно копать, находить что-то новое. Причём, Виталий Анатольевич любит, когда мы копаем, рассказывает, какие в этой местности обычаи происходили. Как правильно копали, чем копали, как хоронили, в чём, что можем найти. Это очень интересно.
– Это полезно, как правило, для саморазвития. Познаёшь историю не по учебнику, а сам видишь. Радуешься, когда что-то находишь. Эмоции переполняют. Рад, что ты внёс какой-то вклад для развития науки.
– Я всегда ездил в палаточные лагеря, на турслёты. И мне всегда нравилось здесь.
Ребята ночуют в палатках. Но здесь не всё так просто. Место выбирают недалеко от школ, чтобы не нарушить систему питания и санитарные нормы. Во время дождя палатки переносят в спортзал школы.
Пускай это и не полноценная туристическая поездка, но своя атмосфера и романтика в таком отдыхе есть. К месту раскопок добираются своим ходом, в запасе – лопаты, топоры, кисточки и специальные ёмкости – на случай находки.
У мальчишек задача посложнее – расчистить территорию и сделать подкопы, у девочек – ювелирная работа: не пропустить ни одного камушка. В Стародорожском районе археологический лагерь самый популярный, хотя выбор широкий.
Светлана Бода, методист управления по образованию, спорту и туризму Стародорожского райисполкома:
В этом году организованы новые формы занятости и оздоровления детей. В таких профильных лагерях, как профориентационный, лагерь с дневным пребыванием, «Юный спасатель», «Юные инспекторы дорожного движения» с круглосуточным пребыванием. В июне организовано 14 лагерей с дневным и круглосуточным пребыванием. Брендом нашего района является лагерь археологический.
Кроме раскопок, для детей проводят различные викторины, спортивные соревнования и встречи с историками, учёными и писателями. В гости к ребятам в лагерь нередко заезжают и музыканты. Этим летом для детей выступят реконструкторы с постановкой определённого исторического периода. В планах у археологического лагеря расширить географию своих путешествий, а в мечтах – найти уникальный для Беларуси экспонат.