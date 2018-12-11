«То, что я сегодня услышал, меня поразило»: российские журналисты посетили Полоцк

Новости Беларуси. Полоцкая земля принимает 11 декабря российских журналистов. С пресс-туром в Беларусь прибыла большая группа представителей СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Полоцкая земля принимает 11 декабря российских журналистов. С пресс-туром в Беларусь прибыла большая группа представителей СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это сотрудники информагентств, телевидения, блогеры, эксперты. Первой точкой программы стало знакомство с древнейшим городом нашей страны – Полоцком.
Российские гости посетили Спасо-Преображенский монастырь. Они смогли поклониться мощам Ефросиньи Полоцкой, увидели уникальные фрески XII века и оценили воссозданный крест Ефросиньи.
Виктор Решитень, заместитель главного редактора газеты «Красноярский рабочий»:
Крест – он же чудеса творит, это символ нашего православия, всего нашего народа. Независимо русские это, белорусы, украинцы. Это наш символ.
Я где жил, там тоже были раскопки, но там древнего человека. А то, что я сегодня услышал, меня, конечно, поразило. Здесь связь эпох, связь поколений.
Пресс-тур продлится четыре дня. За это время журналисты побывают на крупнейших промышленных производствах, спортивных объектах, а также познакомятся с работой Парка высоких технологий.
«Страна интересна своим опытом взаимодействия с Европой»: пресс-тур российских журналистов проходит в Беларуси