«То, что я сегодня услышал, меня поразило»: российские журналисты посетили Полоцк

Новости Беларуси. Полоцкая земля принимает 11 декабря российских журналистов. С пресс-туром в Беларусь прибыла большая группа представителей СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это сотрудники информагентств, телевидения, блогеры, эксперты. Первой точкой программы стало знакомство с древнейшим городом нашей страны – Полоцком.

Российские гости посетили Спасо-Преображенский монастырь. Они смогли поклониться мощам Ефросиньи Полоцкой, увидели уникальные фрески XII века и оценили воссозданный крест Ефросиньи.

Виктор Решитень, заместитель главного редактора газеты «Красноярский рабочий»:

Крест – он же чудеса творит, это символ нашего православия, всего нашего народа. Независимо русские это, белорусы, украинцы. Это наш символ.

Я где жил, там тоже были раскопки, но там древнего человека. А то, что я сегодня услышал, меня, конечно, поразило. Здесь связь эпох, связь поколений.