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«То, что я сегодня услышал, меня поразило»: российские журналисты посетили Полоцк

11 декабря 2018 12:49
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Новости Беларуси. Полоцкая земля принимает 11 декабря российских журналистов. С пресс-туром в Беларусь прибыла большая группа представителей СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«То, что я сегодня услышал, меня поразило»: российские журналисты посетили Полоцк-1

Это сотрудники информагентств, телевидения, блогеры, эксперты. Первой точкой программы стало знакомство с древнейшим городом нашей страны – Полоцком.

«То, что я сегодня услышал, меня поразило»: российские журналисты посетили Полоцк-4

Российские гости посетили Спасо-Преображенский монастырь. Они смогли поклониться мощам Ефросиньи Полоцкой, увидели уникальные фрески XII века и оценили воссозданный крест Ефросиньи.

«То, что я сегодня услышал, меня поразило»: российские журналисты посетили Полоцк-7

Виктор Решитень, заместитель главного редактора газеты «Красноярский рабочий»:
Крест – он же чудеса творит, это символ нашего православия, всего нашего народа. Независимо русские это, белорусы, украинцы. Это наш символ.

«То, что я сегодня услышал, меня поразило»: российские журналисты посетили Полоцк-10

Я где жил, там тоже были раскопки, но там древнего человека. А то, что я сегодня услышал, меня, конечно, поразило. Здесь связь эпох, связь поколений.

«То, что я сегодня услышал, меня поразило»: российские журналисты посетили Полоцк-13

Пресс-тур продлится четыре дня. За это время журналисты побывают на крупнейших промышленных производствах, спортивных объектах, а также познакомятся с работой Парка высоких технологий.

«Страна интересна своим опытом взаимодействия с Европой»: пресс-тур российских журналистов проходит в Беларуси

# Союзное государство # общество # Виктор Решитень # Фотофакт

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