«Ночью, с отработкой эвакуации»: как ТЦ Беларуси проверяли после трагедии в Кемерово

Трагедия в Кемерово шокировала не только россиян, но и всю мировую общественность.

Какие для себя сделала выводы Беларусь, спросили в программе «Большой город» заместителя начальника Минского городского управления МЧС.

Андрей Бертош, заместитель начальника Минского городского управления МЧС:

Выводы были сделаны немедленно. И нам было поручение Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко о том, чтобы проверить все объекты с массовым пребыванием людей. Эта работа была выполнена. Было проведено более 2 200 проверок таких объектов. И проверки были не только в рабочее время, выход инспектора на место либо в составе нашей комиссии. Были внезапные проверки, они проводились, в том числе, в ночное время. И все они проводились обязательно с отработкой эвакуации.