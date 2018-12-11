«Ночью, с отработкой эвакуации»: как ТЦ Беларуси проверяли после трагедии в Кемерово

Трагедия в Кемерово шокировала не только россиян, но и всю мировую общественность.
Трагедия в Кемерово шокировала не только россиян, но и всю мировую общественность.
Какие для себя сделала выводы Беларусь, спросили в программе «Большой город» заместителя начальника Минского городского управления МЧС.
Андрей Бертош, заместитель начальника Минского городского управления МЧС:
Выводы были сделаны немедленно. И нам было поручение Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко о том, чтобы проверить все объекты с массовым пребыванием людей. Эта работа была выполнена. Было проведено более 2 200 проверок таких объектов. И проверки были не только в рабочее время, выход инспектора на место либо в составе нашей комиссии. Были внезапные проверки, они проводились, в том числе, в ночное время. И все они проводились обязательно с отработкой эвакуации.
Особое внимание обращали мы на кинотеатры, которые находятся не на первом этаже, а на третьем, четвёртом. У нас реальная ситуация далеко не такая. У нас у всех людей есть возможность эвакуироваться. Все эвакуационные выходы свободны. Те замечания, которые были выявлены, уже устранены, руководители предприятий наказаны. Но если говорить о похожих объектах, как кинотеатр на 4 этаже, к этим объектам было пристальное внимание. Они были именно с практической отработкой.
Илона Волынец, СТВ:
Вы говорите, были нарушения. Какие?
Андрей Бертош:
Заставление либо захламление путей эвакуации. По тем местам, куда должны были эвакуироваться люди, там находилось имущество, оборудование, которое не должно там находиться. По четырём объектам были выданы постановления о приостановлении деятельности, и они в кратчайшие сроки эти замечания устранили.
Илона Волынец, СТВ:
Можно ли говорить о том, что минчане, которые идут в торговый центр, могут быть спокойны за свою жизнь и за жизнь своих детей?
Андрей Бертош:
Да. Можно говорить об этом. У нас безопасные торговые центры.