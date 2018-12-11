«Страна интересна своим опытом взаимодействия с Европой»: пресс-тур российских журналистов проходит в Беларуси

Новости Беларуси. 11 декабря начался пресс-тур российских журналистов по Беларуси. Говорить и показывать накануне приехали около 100 наших коллег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это представители информагентств, телевидения, печатных и электронных СМИ. Пресс-тур продлится четыре дня. За это время журналисты побывают на крупнейших промышленных производствах, спортивных объектах, а также познакомятся с работой Парка высоких технологий.

Владимир Чернышов, главный редактор газеты «Молодой дальневосточник XXI век» (Хабаровск):

Я в Беларуси первый раз на самом деле. Очень обнадеживают перспективы развития Союзного государства Россия и Беларусь. Я думаю, что у нас очень большой потенциал взаимовыгодного сотрудничества. Это касается и экспортных программ, и научно-технических, и любых других, и трансграничного сотрудничества.

Я думаю, что эта страна интересна и своим опытом существования в Европе, и взаимодействия с Европой.