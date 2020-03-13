Часть первого кольца в Минске закрывают. Как будет ходить общественный транспорт

Новости Беларуси. Ночью с 13 на 14 марта закрывают участок первого кольца до улицы Толстого, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Общественный транспорт пойдет в обход: ЗТ, 73 и 163 автобусы объедут по Независимости, Городскому Валу и Немиге. 24-й и 65-й – по Московской, Могилевской и Жуковского. 38-й от Богдановича поедет по Немиге и Клары Цеткин до Бобруйской. По-новому организуют и маршруты некоторых троллейбусов.