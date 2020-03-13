Часть первого кольца в Минске закрывают. Как будет ходить общественный транспорт

Новости Беларуси. Ночью с 13 на 14 марта закрывают участок первого кольца до улицы Толстого, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Ночью с 13 на 14 марта закрывают участок первого кольца до улицы Толстого, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Общественный транспорт пойдет в обход: ЗТ, 73 и 163 автобусы объедут по Независимости, Городскому Валу и Немиге. 24-й и 65-й – по Московской, Могилевской и Жуковского. 38-й от Богдановича поедет по Немиге и Клары Цеткин до Бобруйской. По-новому организуют и маршруты некоторых троллейбусов.
Александр Коптюх, начальник отдела организации пассажирских перевозок ГО «Столичный транспорт и связь»:
Троллейбусное движение будет организовано по съезду с улицы Московской на улицу Толстого. Будет организовано двустороннее движение. Буквально этой ночью будет завершен монтаж контактной сети. Завтра с шести утра троллейбусы пойдут в обоих направлениях.