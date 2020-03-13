«Белавиа» и БЖД отменяют некоторые рейсы в Европу и Азию из-за коронавируса

Новости Беларуси. Стало известно, что из-за коронавируса «Белавиа» отменяет некоторые рейсы в Европу и Азию, а также города России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего отмены коснулись более 20 стран. Полный список доступен на сайте авиаперевозчика.

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Изменения будут действовать до конца апреля. Деньги за купленные билеты вернут в полном объеме.