«Белавиа» и БЖД отменяют некоторые рейсы в Европу и Азию из-за коронавируса

Новости Беларуси. Стало известно, что из-за коронавируса «Белавиа» отменяет некоторые рейсы в Европу и Азию, а также города России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Всего отмены коснулись более 20 стран. Полный список доступен на сайте авиаперевозчика.
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Изменения будут действовать до конца апреля. Деньги за купленные билеты вернут в полном объеме.
Временная приостановка курсирования составов и у БЖД. Речь идет о поездах из Бреста и Москвы в Прагу. Причина: прекращение трансграничного движения через территорию Чехии. Также с 14 марта отменяются поезда Минск – Брест – Минск. А с 15-го – в обратном направлении. Сроки возврата билетов не ограничены. Пассажиров просят уточнять информацию по телефону 105.
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С 15 марта границы для иностранцев – в том числе и белорусов – закрывает Украина. Ограничения продлятся как минимум две недели. 13 марта зарегистрирована первая смерть от коронавируса.