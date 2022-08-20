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Титул «Ганаровы паляшук» получили 3 человека. Кто они?

20 августа 2022 11:36
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Новости Беларуси. 20 августа трое белорусов удостоились титула «Ганаровы паляшук». Имена обладателей этого почетного звания традиционно называют на форуме «Зов Полесья», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Титул «Ганаровы паляшук» получили 3 человека. Кто они?-1

Под щедрые овации зрителей награды вручены гендиректору предприятия «Мозырьсоль» Владимиру Дворнику, заслуженному деятелю культуры Беларуси Демьяну Лемешевскому и председателю Пинского горисполкома Валерию Ребковцу. Номинация «Ганаровы паляшук» вручается людям, которые вносят вклад в развитие Полесского региона и всей страны. На сегодня такой титул имеют более 10 человек.  

Чтобы выжить, нужно было работать минимум 25 часов. Глава Пинска о быте и особенностях полешуков. Читать здесь.  

# Фестиваль # общество # Владимир Дворник # Демьян Лемешевский # Валерий Ребковец # Фотофакт

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