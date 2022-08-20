Титул «Ганаровы паляшук» получили 3 человека. Кто они?

Новости Беларуси. 20 августа трое белорусов удостоились титула «Ганаровы паляшук». Имена обладателей этого почетного звания традиционно называют на форуме «Зов Полесья», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под щедрые овации зрителей награды вручены гендиректору предприятия «Мозырьсоль» Владимиру Дворнику, заслуженному деятелю культуры Беларуси Демьяну Лемешевскому и председателю Пинского горисполкома Валерию Ребковцу. Номинация «Ганаровы паляшук» вручается людям, которые вносят вклад в развитие Полесского региона и всей страны. На сегодня такой титул имеют более 10 человек.