Тимофей Прокопенко, ученик минской гимназии, стал абсолютным победителем олимпиады школьников Союзного государства

Новости Беларуси. Тимофей Прокопенко — ученик минской гимназии, который стал абсолютным победителем олимпиады школьников Союзного государства. Он оставил позади почти две сотни учеников из Беларуси и России.

Любовь к литературе у Тимофея чувство не врожденное, а скорее приобретенное. В первом классе он отказывался читать букварь, а сегодня книга стала для него и лучшим подарком, и ключом к знаниям. Тимофей Прокопенко ученик 27 гимназии Минска — абсолютный победитель олимпиады школьников Союзного государства.

В олимпиаде, которая проходила в Смоленске, участвовали 178 школьников из Беларуси и России. По итогам теста по русскому языку и литературе, написанию сочинения и конкурсу историков юный белорус одержал безоговорочную победу в 78 баллов.

Такая точность не случайна. Наш лирик на самом деле оказался в душе физиком. Тимофей учится в физико-математическом классе и хочет стать программистом.

Тимофей Прокопенко, абсолютный победитель олимпиады школьников Союзного государства «Беларусь и Россия: историческая и духовная общность»:

Буду поступать на факультет прикладной математики и информатики в БГУ, то есть сдавать физику, математику, а русский в этом году мне интересен просто как увлечение, занятие, которому мне нравится посвящать свободное время и себя.

История, литература и математика — отличный научный микс для участника клуба знатоков. Абсолютный победитель лингвистической олимпиады еще и Чемпион Республики и Европы по интеллектуальным играм. Кстати, уроков физкультуры в школе могло быть и больше, считает Тимофей . Как и занятий по литературе и языкам, в том числе и белорусском. Выпускник старается посещать все уроки, но его жизнь проходит по отдельному расписанию. Все зависит от даты и места проведения олимпиады.

Тимофей Прокопенко, абсолютный победитель олимпиады школьников Союзного государства «Беларусь и Россия: историческая и духовная общность»:

Когда очень много людей из разных стран, ты понимаешь, чем твоя страна важна. Мы отличаемся нашим белорусским языком, мы отличаемся нашим менталитетом. Для меня очень важно знать историю родной страны, знать наш язык и поддерживать какую-то культуру.

Успех ученика во многом зависит от его учителя. Талантливого школьника педагог по русскому языку и литературе заметила еще в пятом классе, когда мальчик только пришел в гимназию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лариса Сеноженская, учитель русского языка и литература гимназии №27 Минска:

Он любит и язык, и литературу. У него, кроме того, что он грамотный ребенок, у него очень хороший слог. Олимпиада это еще и написание творческих работ. Когда видишь, что ребенок может писать сочинения, отзывы о прочитанном, тогда на него и обращаешь внимание.

Тимофей Прокопенко, абсолютный победитель олимпиады школьников Союзного государства «Беларусь и Россия: историческая и духовная общность»:

Лариса Александровна меня заинтересовала своим предметом, она очень хорошо преподносит информацию, мне было интересно узнать что-то новое про русский язык, про литературу.