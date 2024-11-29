Образ с иголочки! Какими моделями удивляют белорусские бренды на мировом рынке?

«Сделано в Беларуси» – синоним высокого качества. Именно так чаще всего говорят о продукции отечественного легпрома. Наша одежда и обувь обязательно в потребительской корзине соседей-россиян. А наш лен и трикотаж непременно увозят туристы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впрочем, и на внутреннем рынке отрасль держит марку. А модернизация предприятий и постоянный творческий поиск тех, кто придумывает новые модели, – вот то, что открывает путь к сердцам даже самых взыскательных поклонников стиля. Анна Корольчук изучила модные тренды.

Более века назад они начинали с пошива военной формы, а сегодня одевают в деловые костюмы членов белорусского правительства, чиновников из России и звезд шоу-бизнеса. Фабрика «Коминтерн» – яркий представитель модной индустрии нашей страны, который в год выпускает более 350 тысяч изделий.

Татьяна Литвинович, генеральный директор предприятия «Коминтерн»:

На мне костюм нашего производства. Наши женщины тоже с удовольствием их носят, все рядом стоящие организации. И мы по мере того, как внедряли эту коллекцию, наша сеть магазинов, которая по всей республике, во всех регионах, а это уже 15 объектов, мы постепенно переводили на микс – мужская, женская одежда. В результате на сегодняшний день во всех городах, где есть наш фирменный магазин, везде представлена и мужская, и женская коллекция. Что будут носить в следующем сезоне, определяют в экспериментальном цеху. Разрабатывать идеи начинают за год до запуска коллекции, анализируя модные веяния и статистику продаж. Творческий процесс включает и подбор нужных тканей и фурнитуры, к которым у производителя высокие требования.