В Минске на IT-форуме One AI представили более 100 стартапов

Беларусь уверенно занимает позицию одного из ведущих центров в области информационных технологий. IT-разработчики страны демонстрируют выдающиеся результаты и завоевывают признание на международной арене. Искусственный интеллект, который всего несколько десятков лет назад оставался лишь темой исследований, сегодня стал важной частью повседневной жизни и активно внедряется в различные сферы. После введения санкций рынок IT в Беларуси заметно изменился. Компании начали искать новые возможности для развития. Ярким примером белорусских разработок стал уникальный продукт для людей золотого возраста, направленный на замедление заболеваний опорно-двигательного аппарата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект включает подвижную платформу, которая анализирует движения пользователя и отслеживает его состояние в реальном времени, предоставляя актуальную информацию о здоровье и адаптируя лечение под индивидуальные нужды.

Сергей Исмулин, руководитель департамента прикладных исследований IT-компании:

В первую очередь, наша платформа нацелена на людей, которые начинают утрачивать способность передвигаться в связи с деградацией моторных функций. Как правило, это пожилые люди. Но, между тем, это касается не только пожилых людей. Дело в том, что есть ряд травм различных, которые человек получает спортсменом, например, во время тренировок или во время проведения спортивных мероприятий. И эта платформа позволяет провести более короткий курс реабилитации после травмы.

Показать достижения, поделиться опытом и найти партнеров. В Минске проходит IT-форум One AI. На площадке Футбольного манежа – более 100 стартапов из стран СНГ и Восточной Европы. География участников широка: Казахстан, Туркменистан, Россия, США, Латинская Америка, Африка. Однако около 80 % стартапов на форуме – все-таки белорусские, что подчеркивает высокий уровень инноваций и предпринимательской инициативы в стране.