«ТИБО-2019». Как работает виртуальный симулятор для работников минского водоканала?

Новости Беларуси. 9 апреля в Минске открывается «ТИБО-2019». Это крупнейшее международное событие в IT-сфере Беларусь принимает уже в 26-й раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свои разработки здесь представят более 100 компаний из 25 стран мира. Их представители готовы реализовать самые прорывные совместные проекты. Накануне сотрудничество не только в IT-сфере обсудил председатель Совета Республики и министр инновационного развития Узбекистана. Озвучена идея создания совместных научных лабораторий.

Иброхим Абдурахмонов, министр инновационного развития Узбекистана:

В последние годы в нашей стране уделяется большое внимание развитию науки. С этой целью создано Министерство инновационного развития. И белорусский опыт в этом является одним из примеров для нас. Здесь развиваются академические и отраслевые науки. Этот опыт мы хотим изучать и открыть совместные лаборатории, совместные университетские факультеты и наладить сотрудничество между технопарками Узбекистана и Беларуси.



Тема цифровой трансформации экономики будет главенствовать на международном форуме по информационно-коммуникационным технологиям. Интерес к «ТИБО-2019» традиционно проявляют не только IT-специалисты. Здесь можно найти самые прорывные разработки для всех отраслей. Одна из таких новинок – обучающая программа для сотрудников минского водоканала.