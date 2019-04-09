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Где уже начали отключать отопление?

09 апреля 2019 08:12
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Новости Беларуси. В Гродненской области начали отключать отопление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Пока в административных зданиях и промышленных объектах. Решение принято на основании благоприятного прогноза погоды.

Где уже начали отключать отопление? -1

9 апреля по югу страны ожидается до 18 градусов тепла. Пока говорить о полном окончании отопительного сезона преждевременно. Среднесуточная температура на протяжении нескольких дней должна сохраняться на уровне выше плюс 8. Лишь в этом случае сначала отключаются батареи в административных и общественных зданиях, затем в жилом фонде и в последнюю очередь – в детсадах, школах и больницах.

# Отопительный сезон # общество # Фотофакт

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