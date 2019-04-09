«Будем мимо проходить и смотреть, как растёт ребёнок и дерево». Как сажали семейный парк в Ленинском районе Минска

Тёплым весенним утром дружная многодетная семья Концевенко решила «взрастить» живую реликвию, о которой сквозь десятилетия будут заботиться дети и внуки. Ветвистая берёзка, как символ любви, пополнила аллею в микрорайоне Лошица. Парк семейных деревьев в сквере Вилковщина стал одним из новых зелёных островков на карте Минска.

Татьяна Концевенко, участница проекта «Парк семейных деревьев»:

Хотим, чтобы наш город, наша Беларусь была зелёной и красивой. Позвала свою семью, у меня сын, невестка и у них четверо детей. Мы посадили много деревьев, потому что на каждого ребёнка садили по одному дереву. Дмитрий Концевенко, участник проекта «Парк семейных деревьев»:

Участвуем тут при ребёнке, который родился, ему годика ещё нет. Он, конечно, спит там в коляске, но мы в честь него посадили дерево – берёзку, чтобы росла. И потом будем мимо проходить и смотреть, как растёт ребёнок и дерево. Будет интересно.

Дерево высаживается в честь любого знакового события – рождение ребёнка, свадьба, юбилей. Рядом с саженцем можно установить табличку с генеалогическим древом и передавать заботу о нём из поколения в поколение.

Даниил и Елена мечтают, чтобы их любовь глубоко пустила корни, как и эта берёзка. Неспроста дерево издавна символизирует семью, олицетворяет собой надёжность, будущее и вечность.

Такие «островки счастливых надежд» появятся в каждом районе столицы. Для них выделяют специальные площадки вблизи домов и в парках. Вадим Борисюк, первый секретарь Ленинского районной организации ОО «БРСМ» г. Минска:

Конкретно в Минске – это третий парк семейных деревьев, в частности, это аллея в Ленинском районе Минска. У нас сегодня побывало более 20 семей с детьми, с родителями, сами молодые пары, люди пожилого возраста.

Парки семейных деревьев – это не только истории счастливых пар, но и масштабный проект по озеленению города. Тысячи саженцев украсят собой столицу! Только в этом сквере появилась сотня елей и берез.