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От «мяса из пробирки» до технологий поиска пропавших людей. Научный турнир Sciteen-2019 собрал в Минске лучших студентов

09 апреля 2019 07:42
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Новости Беларуси. 3D-печать лекарств, «мясо из пробирки», технологии для поиска пропавших людей. Уже в пятый раз турнир научных перспектив Sciteen-2019 собрал студентов и магистрантов из Беларуси, России, Украины, Германии и Франции,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

От «мяса из пробирки» до технологий поиска пропавших людей. Научный турнир Sciteen-2019 собрал в Минске лучших студентов-1

Участники представляют свои исследования в рамках заданной темы и обсуждают их с коллегами из других команд. Компетентное жюри, а это учёные и преподаватели ведущих мировых вузов, тут же оценивает идеи.

От «мяса из пробирки» до технологий поиска пропавших людей. Научный турнир Sciteen-2019 собрал в Минске лучших студентов-4

Своеобразное ноу-хау нынешнего турнира – расширенный перечень дисциплин. К химии, физике и биологии добавили информатику и математику.

От «мяса из пробирки» до технологий поиска пропавших людей. Научный турнир Sciteen-2019 собрал в Минске лучших студентов-7

Роман Зинчук, участник (Франция):
Здесь очень много интересных крутых людей. В плане общения, новых знакомств. Плюс каждый год здесь новые интересные задачи, и мне как студенту их интересно решать. Я заинтересован в их решении, потому что удовольствие сам процесс решения и потом во время научных боёв и дискутирования.

От «мяса из пробирки» до технологий поиска пропавших людей. Научный турнир Sciteen-2019 собрал в Минске лучших студентов-10

Андрей Иванец, председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси:
Для того, чтобы сегодня привлечь молодых специалистов для работы в науке нужны принципиально новые формы их вовлечения. И работа таких турниров, которые направлены на решение нестандартных научно-практических задач, которые во многом подразумевают элементы научной фантастики, они призваны разбудить интерес к науке, к познанию у студента.

От «мяса из пробирки» до технологий поиска пропавших людей. Научный турнир Sciteen-2019 собрал в Минске лучших студентов-13

На протяжении недели более 200 участников будут обсуждать креативные идеи. Самые интересные из них – воплотят в жизнь.

# Белорусская наука # общество # Роман Зинчук # Андрей Иванец # Фотофакт

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