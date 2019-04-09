От «мяса из пробирки» до технологий поиска пропавших людей. Научный турнир Sciteen-2019 собрал в Минске лучших студентов

Новости Беларуси. 3D-печать лекарств, «мясо из пробирки», технологии для поиска пропавших людей. Уже в пятый раз турнир научных перспектив Sciteen-2019 собрал студентов и магистрантов из Беларуси, России, Украины, Германии и Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники представляют свои исследования в рамках заданной темы и обсуждают их с коллегами из других команд. Компетентное жюри, а это учёные и преподаватели ведущих мировых вузов, тут же оценивает идеи.

Своеобразное ноу-хау нынешнего турнира – расширенный перечень дисциплин. К химии, физике и биологии добавили информатику и математику.

Роман Зинчук, участник (Франция):

Здесь очень много интересных крутых людей. В плане общения, новых знакомств. Плюс каждый год здесь новые интересные задачи, и мне как студенту их интересно решать. Я заинтересован в их решении, потому что удовольствие сам процесс решения и потом во время научных боёв и дискутирования.

Андрей Иванец, председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси:

Для того, чтобы сегодня привлечь молодых специалистов для работы в науке нужны принципиально новые формы их вовлечения. И работа таких турниров, которые направлены на решение нестандартных научно-практических задач, которые во многом подразумевают элементы научной фантастики, они призваны разбудить интерес к науке, к познанию у студента.