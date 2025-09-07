У Лідзе ўзнагародзілі работнікаў сродкаў масавай інфармацыі

На галоўную сцэну свята падняліся журналісты рэспубліканскіх і рэгіянальных СМІ. Сярод пераможцаў і карэспандэнт нашага тэлеканала Глеб Пракоф'еў. Сёлета на конкурс даслалі рэкордную колькасць заяў – іх было больш за 130.

Алеся Жалязнякова, карэспандэнт БЕЛТА:

Это очень ответственная работа и в то же время такой вызов журналистский, потому что эти люди очень-очень заняты, у них каждая минута на счету, и это не оборот речи. Поэтому интервью максимально короткое, но максимально емкое должно быть. А эти люди очень скромные, и очень сложно порой их разговорить. Но это наша работа, любимая работа, и вдвойне приятно за то, что любишь и делаешь, еще и получать награду.