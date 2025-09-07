Прямой эфир

У Лідзе ўзнагародзілі работнікаў сродкаў масавай інфармацыі

07 сентября 2025 13:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

У Лідзе сёння безліч мерапрыемстваў. Адбылося і ўзнагароджанне работнікаў сродкаў масавай інфармацыі, якія сталі пераможцамі творчага конкурсу па асвятленні ўборачнай кампаніі, расказалi ў праграме Навiны «24 гадзiны» на СТБ.

У Лідзе ўзнагародзілі работнікаў сродкаў масавай інфармацыі-2

На галоўную сцэну свята падняліся журналісты рэспубліканскіх і рэгіянальных СМІ. Сярод пераможцаў і карэспандэнт нашага тэлеканала Глеб Пракоф'еў. Сёлета на конкурс даслалі рэкордную колькасць заяў – іх было больш за 130.

Алеся Жалязнякова, карэспандэнт БЕЛТА:
Это очень ответственная работа и в то же время такой вызов журналистский, потому что эти люди очень-очень заняты, у них каждая минута на счету, и это не оборот речи. Поэтому интервью максимально короткое, но максимально емкое должно быть. А эти люди очень скромные, и очень сложно порой их разговорить. Но это наша работа, любимая работа, и вдвойне приятно за то, что любишь и делаешь, еще и получать награду.

У Лідзе ўзнагародзілі работнікаў сродкаў масавай інфармацыі-4

Вольга Яхонтава, карэспандэнт «Лідамедыякампаніі»:
Свой проект я назвала «Золото наших полей». Действительно, золото полей – это собирательный такой образ, это и зерна, за которые боролись люди, и золото – это тот запас Беларуси, которая не имеет полезных ископаемых ценных. Ну и в первую очередь золото – это люди. И о всех героях своих статей я могу рассказывать очень долго.

Заключным акордам свята стала ўрачыстая цырымонія закрыцця. На галоўнай сцэне адбылася перадача вымпела сталіцы наступнага Дня пісьменства – Касцюковічам, дзе таксама нарадзіліся вядомыя беларускія пісьменнікі і паэты, якія праслаўлялі родны край у сваіх творах. 

# Глеб Прокофьев # День белорусской письменности

Другие новости рубрики

Все новости
О школе, любимом блюде и поддержке белорусов – большой разговор с Наталией Павлюченко
07 сентября 2025 11:53

О школе, любимом блюде и поддержке белорусов – большой разговор с Наталией Павлюченко

В Могилёве впервые прошло заседание комиссии по сохранению и защите исторической памяти
07 сентября 2025 11:13

В Могилёве впервые прошло заседание комиссии по сохранению и защите исторической памяти

В Лиде представили книги, специально выпущенные ко Дню белорусской письменности
07 сентября 2025 10:44

В Лиде представили книги, специально выпущенные ко Дню белорусской письменности