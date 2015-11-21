Теракты в Париже, Турции, Нигерии: Есть ли основания бояться белорусам?

Глава германского МВД на днях заявил, что положение в вопросах безопасности в ФРГ и Европе в целом является «действительно угрожающим». Понятно, что речь о ситуации, сложившейся после терактов в Париже. И не только в Париже! На что, кстати говоря, обижаются другие народы, пострадавшие от взрывов и в Турции, и в Ираке, и в Нигерии, и надо вспомнить гибель пассажиров российского авиалайнера.

И вот в Москве нынче весьма нервная атмосфера. Сам был свидетелем эвакуации сотрудников офиса на «Белой площади» в минувший вторник в связи с сообщением о минировании. И, кстати, это «Белая площадь» рядом с Белорусским вокзалом. Должна ли Беларусь реагировать на возникшие в соседних странах и в Европе в целом опасности? А, может быть, уже реагирует? Может быть, уже происходит что-то невидимое для глаз обывателя? – выясняла Ольга Петрашевская.

Взрыв, обстрел, граната, опять взрыв… В медиапространстве уже которую неделю нет места для позитивных новостей. Мир не успел прийти в себя после трагедии в Париже, а информационные ленты практически каждый день обновляются страшными деталями новых терактов.

Примерно сутки назад к страшной развязке пришла ситуация в столице Мали. Накануне в Бомако террористы захватили гостиницу, взяв в заложники 170 человек. Относительно быстро отпустили лишь тех, кто смог процитировать Коран. В результате атаки боевиков погибли как минимум 27 человек, среди них граждане России.

И почти параллельно, пусть не столь трагичные, но ужасающие новости на этой неделе приходили из Турции, где лишь в течение нескольких дней спецслужбы сообщили о предотвращении терактов в Стамбуле, Анкаре (там обнаружили 100 килограммов взрывчатого вещества), а также о намерениях экстремистов устроить целую серию атак в Анталии во время саммита G20. Именно там задержали подозреваемого в организации терактов в столице Франции.

Но, кстати, когда в той же многострадальной Турции во время футбольного матча объявили минуту молчания в память о погибших в Париже, болельщики такую инициативу просто освистали.

Попытаться объяснить такое поведение наверняка можно не столько неуважением памяти жертв, сколько напоминанием миру: в Турции терактов лишь в этом году произошло более двадцати. Но к атакам в этой стране, как и, к примеру, в Нигерии, уже настолько, страшно сказать, привыкли, что очередные новости о взрывах, обстрелах и самоподрывах радикалов уже не воспринимаются, как нечто неожиданное и внезапное.

Валерия Фунт, психолог:

Когда мы это слышим из каждого утюга, насколько бы не была стабильна, устойчива психика, происходит перенос на то, что это может произойти и со мной. Есть такое понятие, как «массовая паническая атака». Это все не может пройти бесследно. Это накладывает отпечаток на психику каждого человека.

Отпечаток или нет, но белорусы стали чаще сообщать милиции о бесхозных и подозрительных предметах. Если раньше звонков по поводу забытых коробок и свертков поступало всего несколько в месяц, сейчас наши правоохранители принимают до десяти подобных сигналов в день!

К примеру, в Витебске всего за сутки четырежды проводили эвакуацию людей из-за сообщений об опасных предметах. А в Минске накануне временно перекрывали три станции метро. Бдительные граждане сообщили о сумках и коробке, оставленных без присмотра. Тревога оказалась ложной, но в МВД отмечают, что такие ситуации не становятся своего рода «холостым выстрелом», а помогают еще лучше отработать алгоритм действий и повысить уровень безопасности в нашей стране.

Валентин Михневич, первый заместитель Министра внутренних дел Республики Беларусь:

Мы проводим активные мероприятия в местах массового пребывания граждан – вокзалы, аэропорты, то есть там, где сегодня больше всего пребывает нашего населения.

Приятно и отрадно отметить, что сегодня наше население очень адекватно реагирует на те действия, которые проводятся сотрудниками органов внутренних дел.

Понятно, что в большинстве случаев работа милиции и спецслужб не на поверхности. Никакой пиар не стоит безопасности человека. Но что можно сказать, проанализировав действия той же французской полиции, и насколько слаженно, случись что, готовы отреагировать белорусские спецслужбы?

Мы пригласили двух экспертов, ветеранов внешней разведки, прошедших Афганистан и не только, в теории знающих, что такое диверсии и терроризм.

Просматривая действия французской полиции в деталях, они увидят готовность к новым атакам и в разложенной снайперской винтовке, и в выжидании под прикрытием авто.

Сергей Борич, подполковник КГБ в отставке:

Боевая экипировка в расчете на то, что террористический акт может иметь продолжение. Уже неоднократно было такое, что когда полиция приезжает на место происшествия, происходит второй взрыв. Террористы наносят удар не там, где это принесет наибольший эффект и где это с их точки зрения целесообразно, а там, где проще и легче.

Наши эксперты согласились с тактикой французских спецслужб, заметив, что и эвакуация со стадиона началась не сразу, чтобы не было давки. Правила для подобных ситуаций практически едины для многих стран мира. Но вот касательно превентивного удара по террористам – здесь у наших боевых ветеранов нашлось бы, что спросить у зарубежных коллег.

Олег Пересятник, полковник КГБ в отставке:

Самое главное – упреждающие действия. На этом, самом главном этапе, нужно было найти, предотвратить, не допустить. Они это, извините за такое фамильярное слово, прошляпили.

Сергей Борич, подполковник КГБ в отставке:

Взять, допустим, спецоперацию на следующий день. Было задержано достаточно много людей. Но это значит, что информация у полиции уже была на этих людей. И она получена не сегодня и не вчера. Она получена заранее. Именно в этом претензии: что информация была, но ей не уделили должного внимания.

И Сергей Борич, и Олег Пересятник рассказывают, что в Беларуси такая работа на опережение приносит лучшие результаты. Хотя в нашей стране сами предпосылки не только на правоохранительном, на человеческом уровне совсем иные, нежели во многих уголках мира.

Олег Пересятник, полковник КГБ в отставке:

У нас традиционно, многовековая наша история говорит о том, что различные конфессии совершенно спокойно уживаются в Беларуси. В райцентрах рядом стоят католический и православный храм, в Ивье, например, еще и мечеть есть. У нас народ толерантно относится друг к другу и к другим народам. Но, тем не менее, профессионалы работают, контролируют ситуацию. Я думаю, больших оснований беспокоиться нет.

Сегодня в нашей стране уже разработаны дополнения в законодательство о борьбе с терроризмом. Потенциальный ответ радикалам станет более эффективным и бескомпромиссным. Ведь пусть в Беларуси, казалось бы, все – и менталитет, и работа специальных служб плывут против течения экстремистских проявлений, но, согласитесь, сложно наслаждаться штилем, забыв, что в мировом океане что ни день, то шторм, то цунами.