Во Франции введено чрезвычайное положение до конца февраля 2016 года: как это отразится на белорусских туристах?

Вернемся к первоисточнику. Вернее, к месту совершения терактов, взбудораживших Европу и мир. Что изменилось для белорусов, решившихся посетить Париж? И как посольство нашей страны реагирует на изменения ситуации во Франции? Как раз таки вчера парламент Франции принял закон о чрезвычайном положении в стране до конца февраля! Из Парижа сообщает Павел Лавров.

Даже для несуеверных пятница 13-го ноября 2015 года стала «черным» днем. Сразу несколько исламистских атак обрушилось на столицу Франции. Итог – более 100 – погибших и свыше 300 раненых. В стране введено чрезвычайное положение. Впервые за последние 10 лет.

Павел Латушко, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь во Французской Республике:

Парламентом Франции принято решение о продлении чрезвычайного положения в этой стране до конца февраля. Что это означает? Это означает большие полномочия для правоохранительных органов. Возможность осуществлять аресты и задержания без решений юридических инстанций. Возможность осуществлять арест в ночное время. Возможность ограничить контакты потенциально подозреваемых в связях с преступными группировками лиц, с внешним миром. Ограничение работы интернет-ресурсов, социальных сетей, которые могут быть связаны с террористическими организациями. Запрет на проведение общественно-массовых мероприятий. Все это связано с тем, что произошло в последние дни во Франции. И все это направлено на то, чтобы ограничить потенциальную террористическую угрозу в этой стране.

Будет ли продлен чрезвычайный режим после февраля, пока не ясно. Сейчас же французская столица возвращается к своей привычной жизни. Первый шок позади.

Произошедшее сплотило нацию, а руководство страны получило колоссальную поддержку со стороны населения. Оно впервые после выборов 2012 года снова стало популярным.

Павел Лавров, корреспондент:

Париж – один из самых посещаемых городов мира. Ежегодно сюда съезжаются десятки миллионов человек. Причем с каждым годом цифры только увеличиваются. В последнее время Франция становится все более привлекательной и для белорусских туристов.

Владимир и Ирина прилетели в Париж через день после трагических событий пятницы 13-го. В столице мировой моды они впервые.

Владимир и Ирина, туристы из Минска:

Мы летели через Вильнюс. В Вильнюсе было все, как обычно. Нас досматривали. Но по приезду во Францию было удивительно то, что нас встретили солдаты с автоматами. Но осмотра не было никакого в аэропорту, только паспортный контроль.

В белорусской дипмиссии подчеркивают, что хоть Франция фактически закрыла границы, особых правил въезда введено не было. Правда, дополнительные меры предосторожности приняли.

Павел Латушко, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь во Французской Республике:

На сегодняшний день французские власти не информируют нас об изменениях в правилах пребывания граждан Беларуси на территории Франции. Обязательным условием, как обычно, является наличие шенгенской визы. Вместе с тем, необходимо принять во внимание, что при въезде на территорию Франции, вы можете подвергнуться дополнительному контролю, в том числе собеседованию, которое может уточнить цель вашего пребывания во Франции, где вы планируете проживать, наличие финансовых средств для пребывания в этой стране, медицинской страховки. Если вы имеете все необходимые документы, проблем с посещением этой страны не будет.

Кстати, есть конкретные примеры. Буквально сегодня один из наших граждан, выезжая с территории Франции, в аэропорту «Шарль-де-Голль» забыл свой багаж. Свой, как объявили по громкоговорителю, синий чемодан. Необходимо принять во внимание, что власти аэропорта имеют право оштрафовать любого гражданина, который забудет свой багаж на сумму около 450 евро.

В самом же городе сразу после терактов все чрезвычайные службы перешли в режим повышенной готовности. Ощущалось это практически везде.

Владимир и Ирина, туристы из Минска:

Вряд ли это назовешь осадным положением, но в наиболее посещаемых местах действительно присутствуют военные с автоматами, полиция с оружием.

При входе в магазины, торговые центра достаточно тщательно осматривают тебя, сумки. Просят расстегнуть куртки. Вот, наверное, и все. А так, в целом, спокойно.

По словам туристов, заметно уменьшилось количество посетителей в кафе, барах и ресторанах в вечернее время. Хоть вооруженных патрулей на улицах города и стало больше, приезжающим не до них. Город остался таким же чарующим, как и прежде.

Владимир и Ирина, туристы из Минска:

Нас ни разу никто не остановил, и никто ни разу не поспросил паспорт.

Наверное, особенно было удивительно. Я ожидала проверок в метро. Но в метро тоже я не видела, чтобы у кого-нибудь проверяли. И у нас тоже не проверяли ни разу.

Впрочем, сегодня все солидарны с тем, что победить терроризм – главную, возможно, беду 21 столетия – можно лишь сообща. Главное, не поддаваться страху, панике и унынию.