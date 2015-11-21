Прямой эфир

Прямые телефонные линии прошли 21 ноября по всей Беларуси

21 ноября 2015 16:41
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Новости Беларуси. Безболезненное решение наболевших вопросов. Чиновники всех уровней во время субботних прямых линий продолжают разбираться в проблемах жителей. В Брестской области сегодня, 21 ноября, на связи — руководители области и города. Возможностью задать волнующие вопросы воспользовались почти четыре десятка человек. 

Чтобы содержать в чистоте сантехнику, Елена Михайловна вынуждена по несколько раз в день мыть ее сильнодействующими средствами и даже укрывать дно ванны специальной клеенкой. А питьевая вода в Орепичах и вовсе ценится на вес золота, ведь ходить за ней приходится  за километр на местную ферму. Со своей проблемой местные жители обратились на прямую линию. Вопрос длинной в десятилетие решился за считанные недели. 

Елена  Ковальчук, жительница деревни Орепичи:
Вопрос по подключению скважины к более чистой. И вот уже второй месяц проводятся  работы. К среде обещают подключить хорошую воду.

А этот дом в центре Бреста – практически музейный экспонат.  Здание, построенное  91 год назад, сохранилось практически в  первозданном виде: капитальный ремонт здесь сделать так и не успели.

И так же как и почти век назад, жители «старинного особняка» вынуждены обходиться даже без элементарных удобств.

Наталья  Брикун, жительница Бреста:
Нет ни туалета, ни ванны. Есть умывальник с холодной водой, но когда ливень, у нас все поднимается наверх. 

Анатолий Лис, председатель Брестского областного исполнительного комитета:
Я поручение сделаю и дадим вам тогда ответ или будем вместе  с вами думать, что делать и как жить там. 

Порядок в лесопарковых территориях, благоустройство дворов, вопросы трудоустройства, регулярной подачи коммунальных услуг и получения льготных субсидий и кредитов — о наболевшем жители Брестской области  сегодня, 21 ноября, говорили с главой региона.

Анатолий Лис, председатель Брестского областного исполнительного комитета:
Сегодня вопросы более реальные и те, которые действительно необходимо решить. И граждане это понимают и что-то подсказывают. И по организации дорожного движения, по чистоте в лесопарковых зонах – это действительно вопрос, который нам, органам власти, необходимо решать. 

Чиновники подчеркивают – за время субботних телефонных встреч обращения жителей стали более предметными. Каждый вопрос – на контроле у чиновников.  К слову, только  за пять прямых линий, которые  провел глава области, свои проблемы напрямую с руководителем обсудили почти 200 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# общество # Анатолий Лис # Встречи с населением

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