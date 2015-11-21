Очередное ужесточение антитабачных правил грядет в Беларуси: что должны знать курильщики и их противники?

Курение так же, как и пьянство, одними запретами не победить. Должна работать мода на здоровый образ жизни и должны быть стимулы для отказа от сигареты. Тем не менее весь мир ужесточает антитабачные правила. Многие курильщики и противники курения не знают их. Ясность внесет наш корреспондент Илона Волынец.

Илона Волынец, специальный корреспондент:

C кем-то, но не со мной и не сейчас. Обычно так рассуждают курильщики. И грозные надписи на пачках: «Курение вредит вашему здоровью!» – как-то не очень воздействуют на наше сознание. А ведь ежегодно в мире именно из-за курения умирает более 5 миллионов человек.

Когда-то, еще подростком, он прятал сигареты от родителей. Теперь Геннадий, уже сам отец взрослых детей, просит не показывать его лицо. Неловко и как-то стыдно, что так и не смог справиться со своей слабостью. О вреде курения он особо и не задумывался, пока не оказался в больничной палате.

Геннадий:

Никотин, как наркотик. Не надо больше шутить. Жизнь дается одна.

Весь набор болячек в одном флаконе, а точнее пачке. И речь не только о раке легких. У одних отказывает желудок, у других – почки. У третьих диагностируют опухоль головы и шеи.

Илона Волынец, специальный корреспондент:

Ежегодно в РНПЦ онкологии попадает до 30 тысяч пациентов. У всех этих людей страшный диагноз. Но у каждого третьего причина рака – никотиновая зависимость.

Самое парадоксальное, что даже находясь в больнице, некоторые не в силах устоять перед соблазном и дымят прямо у здания медцентра.

То, что его легкие выглядят, как на этом снимке, Владимир знает. Мужчина курит, сложно представить, более 50 лет. Но он уже и сам с трудом верит, что сможет отказаться от никотина.

Владимир Павлович:

То, что курить плохо, это аксиома, об этом знают все, даже те, кто курит. Просто человек часто не в состоянии отказаться от этой привычки.

По данным социологов, в Беларуси курит около 50% мужчин и 17% женщин. Ежегодно от проблем, связанных с потреблением табака, умирает более 20 тысяч белорусов.

Сергей Красный, заместитель директора по научной работе ГУ «РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова»:

Если я кому-нибудь предложу сыграть в гусарскую рулетку (зарядить наган и вставить 1 пулю), скажу, что я сумасшедший. На самом деле курильщик каждый день играет в эту гусарскую рулетку, только там не 1 патрон, а 2. Потому что вероятность умереть от рака у него приближается к 30%.

С июля этого года сигареты убрали с витрин магазинов, оставив в поле зрения покупателей лишь перечень наименований. Кстати, табачные изделия так продают во многих странах – в Австралии, Канаде, Нидерландах.

Екатерина Белецкая, контроллер-кассир:

Люди взрослого поколения как покупали, так покупают. В любом случае, они спрашиваю. А для молодежи оно закрылось, они меньше информации получают о сигаретах и меньше покупают.

Специальные зоны для курения недавно появились на минском железнодорожном вокзале. Их обозначили разметкой на асфальте у центрального входа и на перронах. Привычка «курить, где приспичит» может ударить по карману. Штраф – 4 базовые. Такие места для курения планируют обустроить на всех вокзалах страны. Штрафы, отсутствие сигарет в витринах, устрашающие надписи на пачках, а может, повышение цены? Мы решили спросить у обычных прохожих, что может заставить отказаться от зависимости.

Прохожие:

Внук заставляет меня бросить курить, до Нового года дал срок.

Заставит бросить курить тока своя сила воли.

Высочайшие цены на сигареты и даже запретить продавать это.

Человека может заставить бросить курить только желание быть здоровым.

За курильщиков Минздрав возьмется серьезно. До конца года планируется принятие антитабачного закона. От нового документа ожидают самые радикальные меры: вето на рекламу сигарет, неминуемое подорожание и полный запрет на курение в общественных местах.

К примеру, сейчас во многих кафе и ресторанах практикуется разделение на курящие и некурящие зоны, что зачастую вызывает негодование и споры у посетителей. Ведь даже современные вентиляционные системы не спасают от пассивного курения.

Сергей Красный, заместитель директора по научной работе ГУ «РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова»:

У пассивных курильщиков, родственников курящего риск рака легкого примерно на 20% больше, чем у всех остальных. А если взять маленького ребенка, грудного, то ему достаточно подышать одеждой курящего.

Максимальное наказание для любителей подымить в подъезде – 30 базовых, то есть чуть более 300 долларов. А вот в Сингапуре такой штраф грозит только за одну выплюнутую на тротуар жвачку. Не говоря уже про курение в неположенном месте. В этом году в городе-государстве курильщика оштрафовали на 15 тысяч долларов: мужчина неоднократно выбрасывал окурки из окна своей квартиры. Нарушителя еще и привлекли к общественно-исправительным работам.

Не утихают дебаты вокруг этого с виду безобидного гаджета. Электронные сигареты стремительно набирают популярность.

Евгений:

Обычные сигареты горькие, противные, невкусные. Здесь ты можешь замешать вишенку, клубнику, можешь просто безвкусный пар пускать.

Производители уверяют: изобретение совершенно безвредно. Врачи готовы поспорить. Минздрав предлагает приравнять электронные сигареты к обычным и наложить на них те же запреты, что и на табачные изделия.

Ольга Бартман, заведующий отделом общественного здоровья ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»:

Там содержатся разные примеси, ароматизаторы, формальдегиды, токсические и канцерогенные вещества. Они могут попадать в организм и вызывать какие-то нехорошие реакции, например, аллергические. Или способствовать развитию опухолей и так далее.

Еще одно развлечение для любителей «попыхтеть» – кальян. Устройство было изобретено еще несколько веков назад в Индии. Так, пуская кольца дыма, расслабляется и современная молодежь. К примеру, в этой компании обычные сигареты не курят, но по выходным друзья балуются кальяном.

Сергей Талашко:

Кальян, совсем другая вещь, в отличие от сигарет. Люди просто наслаждаются общением. Потому что бывают такое, что ты сидишь в кафе, ты уже покушал, а общаться дальше все равно хочется. Заказываешь кальян. Зачем? Чтобы занять руки.

А это видео вызвало бурю негодования у мирового сообщества. Ролик набрал не одну тысячу просмотров в Интернете. Ребенок затягивается сигаретой, а потом пьет пиво. Происходящее снимают взрослые и, судя по возгласам, это их весьма забавляет.

Подросток или девушка с сигаретой – картина, увы, привычная и ни у кого не вызывает удивления. Статистика неутешительна: за последние 10 лет доля курящих женщин в Беларуси возросла почти в 2 раза.

Елена Борисова:

Я прекрасно понимаю, что это редкая гадость, которая убивает всех, кто взял ее хоть раз в руки, но самостоятельно избавиться от нее я не могу.

Свою первую сигарету она выкурила, когда училась в институте. Это было заманчиво и даже модно. И вот уже 30 лет в сумочке Елены всегда найдется место для одной, а скорей двух пачек сигарет. Ровно столько ей требуется на день.

Елена Борисова:

«Полетела» щитовидка. Сейчас занимаюсь проблемой ее излечения. Конечно, курение влияет, и еще как влияет. Никому просто так многолетнее курение не обошлось.

Попробовав уйму способов бросить курить, она по-прежнему тянется за сигаретой. «Хоть ты экстрасенса вызывай», – шутит Елена. Кстати, к народной медицине женщина еще не прибегала. Но, судя по количеству объявлений в Интернете, услуги знахарей весьма востребованы. На один из таких сеансов вместе с героиней отправилась и наша съемочная группа.

Народной медициной Татьяна Семенова занимается много лет. Экстрасенсорные способности проявились еще в детстве. В борьбе с разными видами зависимостей, в том числе и никотиновой, Татьяна Владимировна разработала свой метод. Никаких медицинских вмешательств и кодирования.

Татьяна Семенова, народный целитель:

Я сейчас открою каналы энергетические, которые направлены на то, чтобы снять вашу никотиновую зависимость.

Это люди, которые приходят по требованию своих жен. Или даже жены их приводят. Сами, как правило, не приходят. Скорей женщина придет, чем мужчина.

Кто-то скажет, что нет силы воли или баловство. А, может, все-таки серьезная болезнь? Универсального лекарства против курения нет. Курить или нет? – каждый решает для себя сам. Хотя, по правде говоря, решать приходится совершенно другую проблему: быть или не быть, а вернее даже – жить или не жить?