Теракты и безопасность: почему Европа усиливает контроль лишь после ЧП и как в этом направлении работает Беларусь

Новости Беларуси. Уходящая неделя отметилась целым рядом трагических событий. И теракт в Берлине, где под колесами грузовика погибли люди, пришедшие на Рождественскую ярмарку, и гибель российского посла в Турции после выстрела в спину на открытии выставки. Все это заставляет нас снова пересмотреть взгляды на безопасность.

Фура с польскими номерами на Рождественской ярмарке в Берлине идет на таран. 12 убитых, полсотни раненых.

Ангела Меркель, федеральный канцлер Германии:

Мы не хотим жить в страхе, парализующем нас, даже несмотря на очень сложные времена. Мы найдем силы, чтобы пережить эту катастрофу. Я как и миллионы жителей Германии шокирована и напугана. Сложно принимать тот факт, что совершить нападение мог человек, которого в Германии приняли и защищали.

Франсуа Олланд, президент Французской Республики:

Франция знает, что такое горе от терактов. В такое тяжелое время нужно оставаться едиными.

И вновь звучит то самое страшное – теракт. А значит людей убивали преднамеренно, приводя в действие задуманный план.

Сотрясает воздух свободы выходец из Туниса. Через несколько дней его застрелят, но уже в Милане. А затем раскроется террористическая ячейка. После Европа по наитию повысит меры безопасности. В Риме фуры в центр пускать перестанут. В Великобритании обратят внимание на собственную систему защиты. Почему-то после Берлина.

Реалии дня сегодняшнего таковы: тот, кто сможет сработать на опережение панацеи, в «дамках». И на первый этап вышла «война информационная».

Марианна Кочубей, старший инспектор по особым поручениям аппарата руководителя Антитеррористического центра СНГ:

До 90% тех электронных ресурсов, которые ведут пропагандистскую террористическую деятельность, осуществляют вербовку молодежи, физически хостятся за пределами государств-участников СНГ. То есть эта проблема нам навязана из вне. И задача – обучить наших курсантов, офицеров, руководителей антитеррористических подразделений адекватным технологиям противодействия атакам.

И таких специалистов у нас готовят, что и позволяет границы реальные от попыток виртуальных уберечь. Ведь такие проникновения, как показывает практика последних лет, Европу огнем взрывов сотрясало неоднократно. Обычные люди после Интернет-вербовки шли убивать таких же обычных людей.

Марианна Кочубей, старший инспектор по особым поручениям аппарата руководителя Антитеррористического центра СНГ:

Комитет государственной безопасности Республики Беларусь, я считаю, просто на очень высоком качественном уровне технологий противостояния традиционным и архаизированным технологиям террористической активности давно и успешно противостоит, поэтому в Беларуси этих терактов и нет.

Если нейтрализация кибер-атак – начало, то система борьбы с терроризмом требует постоянного совершенства. И здесь на помощь приходит опыт международный, а точнее сотрудничество межгосударственное. Так, в формате ОДКБ страны-участницы договора ежегодно проводят десятки совместных учений с приставкой «антитеррор».

Андрей Белоконев, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Республики Беларусь:

Есть государства, которые принимают участие в боевых действиях. Есть те, которые шагнули вперед в информационном противоборстве. Безусловно, в рамках ОДКБ полный комплекс этих мероприятий отрабатывается, и мы имеем возможность посмотреть, чего достигли.

Идет работа и внутренняя. За 15 лет существования Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси удалось многое. Сегодня это главный координатор всех силовых структур страны. Здесь анализируется опыт локальных конфликтов, определяются ключевые направления создания национальной армии.

А это наши авиаторы рыком двигателей воздух разряжают. Сегодня войска ВВС и ПВО держат небо белорусское под замком.

Олег Двигалев, командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Ежедневно на боевое дежурство противовоздушной обороны в военно-воздушных силах и войсках ПВО заступает около 600 человек. И готовы в случае нарушения либо государственной границы, либо порядка использования воздушного пространства принять адекватные меры, чтобы наше мирное небо было на ключе.

А главный ключ к сохранению безопасности – профессионализм тех, кто за нее отвечает. Ведь чувство защищенности не приходит просто так.

Сергей Бобриков, заместитель председателя постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Алгоритм работы простой. Выявить источники, определить те цели, которые стоят перед этими атаками, и выработать целый комплекс мероприятий по нейтрализации данных источников. Мы можем спокойно сказать нашим гражданам, что наша система работает достаточно эффективна.

А Европу в очередной раз трясет. Пусть и виновные найдены. И террорист уничтожен. Но что-то тяжелое застыло, казалось, в таком легком воздухе свободы.