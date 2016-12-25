Более двух тысяч детей и подарки для Президента: как прошла Главная елка Беларуси в 2016 году

Новости Беларуси. Большой благотворительный праздник объединил на неделе во Дворце Республики более двух тысяч ребят. Главная елка страны стала кульминацией акции «Наши дети». Приглашение на новогоднюю сказку получили малыши из многодетных и неполных семей, воспитанники домов-интернатов, дети с особенностями здоровья, а также победители олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований. По традиции новогоднее настроение с детьми разделил и Александр Лукашенко.

Навстречу Новому году на неделе по традиции съехались ребята со всех уголков страны. В самое волшебное время такое море впечатлений для Даши из Гомеля – уже лучший подарок.

Приглашение на главную елку – сюрприз и для Арсения. К Новому году, кстати, мастерит собственную елочку – электронную.

Арсений Штундер:

Здесь будут располагаться газоразрядные индикаторы, здесь будет выводиться год.

Юный изобретатель и в спорте не промах.

Арсений Штундер:

В основном здесь медали за гиревой спорт, биатлон.

Премьера в музыкальном театре – мюзикл «Джейн Эйр». Сборы на новогодний бал – дело волнительное для юной, хотя уже и опытной актрисы Арины.

Наши герои и еще 2,5 тысячи ребят встретятся у главной елки страны. Приглашение сюда – лучшим из лучших: вундеркинды, круглые отличники, спортсмены и юные таланты. И те детки, кому под Новый год тепло и забота особенно нужны: воспитанники детских домов и интернатов.

Здесь поневоле поддашься волшебной магии и удивишься не по-детски мудрым ожиданиям гостей праздника.

Дети:

Перед Новым годом так хочется чего-то уютного, доброго, волшебного.

Я хочу поинтересоваться у Лукашенко, как будет развиваться страна в ближайшие годы.

Лично поздравить ребят и разделить с детьми праздник каждый год приезжает и Александр Лукашенко. Серьезные слова для маленьких зрителей: о мире, родине, семье и традициях. И пожелание на Новый год – стремиться к исполнению мечты. В нашей стране для этого есть все, а взрослые помогут и поддержат.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мне как Президенту страны очень хочется, чтобы вы, ребята, счастливо и дружно жили в окружении родных и близких, с оптимизмом смотрели в будущее, верили в лучшее. И главное, чтобы вы всегда любили свою родину, заботились о ее благосостоянии, ценили мир и согласие, которые царят у нас. Для этого вы должны хорошо учиться, трудиться, помогать старшим – родителям, учителям, воспитателям.

Родительская любовь и доброе сердце – о главном песни и новогоднего представления. Фееричная сказка с чудесными превращениями, где побеждает добро, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И какой Новый год без подарков.

Только вечером вернутся домой гомельские ребята. С собой не только подарки, но и бесценный багаж эмоций.

Игорь Клещев:

Для меня это большая честь – участвовать в таком мероприятии, вручать подарок Президенту, потому что не каждый день можно пожать ему руку. Благодарен тем людям, благодаря которым этот праздник стал возможным.

Поспешит, вернувшись домой в Гомель, поделиться впечатлениями и распаковать подарки Даша.

Дарья Грибова:

Не описать словами. Ночной Минск, очень красиво, все блестит.

Поход на новогодний бал под вечерний чай и гитару будут обсуждать и в семье Арсения.

Арсений Штундер:

Президент говорил очень много интересного про талантливую молодежь, которая будет стремиться достигать успехов.

А Арина с нова будет готовиться выйти на сцену с еще более позитивным настроем.

Арина Хлус:

Нужно проводить такие елки, потому что дети чувствуют, что их заметили, что у них обязательно все получится, раз их туда пригласили.

А ведь и, правда, получится: и превращение на сцене у Арины, и елка, что Арсений мастерит для братика, и даже простые снежинки будут казаться волшебными, когда есть вера в новогоднее чудо, а подкрепляют ее внимание и добрые дела.