Тадеуш Кондрусевич – о трагических событиях в Европе, молитве и рождественских скидках

Новости Беларуси. Весь католический мир 25 декабря отмечает один из важнейших христианских праздников – Рождество Христово. Праздничные богослужения в нашей стране начались еще накануне поздно вечером. Центральная месса католической конфессии прошла в Ракове. В костеле Божией Матери Ружанцовой и святого Доминика, которому вот уже 110 лет, службу возглавил Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич.

А за несколько часов до этого программа «Неделя» на СТВ встретилась с владыкой в Минске. Говорили о все тех же трагических событиях в Европе, молитве и даже рождественских скидках.

Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с места они не сойдут. Что вы думаете об этом в свете последних событий в Берлине, в свете последних событий в Турции (расстрел российского посла)? Вы вспоминали эту фразу?

Тадеуш Кондрусевич, Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Римско-католической церкви в Республике Беларусь:

Да, к этим событиям, которые вы упомянули, можно добавить, конечно, много-много других. Восток остается Востоком, Запад остается Западом. Может быть, мы как раз находимся в Беларуси, в стране, которая их объединяет. Проблема другая. Проблема в том, что сегодня мы видим, что, особенно процессы, которые происходят сегодня на Западе, проблема беженцев, с которой Запад никак не может справиться, видно, что это проблема просто переросла.

А, может, христианская, наша европейская церковь должна тут более весомую роль сыграть? И могла ли бы она сыграть эту роль?

Тадеуш Кондрусевич:

Церковь играет эту роль, церковь все время призывает к такому мирному житию людей разных национальностей, разных вероисповеданий. И эти молитвы, которые уже и Папа Иоанн Павел II начал, потом Бенедикт XVI продолжил, теперь Папа Франциск, которые собирают представителей не только христианских конфессий, но представителей мировых религий. И все о том же молятся. Несколько дней назад я тоже предложил здесь, может, в Минске провести такую молитву. Православные, католики, протестанты, мусульмане, иудеи. Даже могу сказать место, где, как мне кажется (может, искать другое), – на площади Победы, например. Очень символично было бы.

Очень удобное место.

Тадеуш Кондрусевич:

Очень удобное. Понимаете, очень хорошо вот эти разные конференции. Организация Объединенных Наций возникла на обломках Второй мировой войны. И первая цель была – сохранение мира.

Может, нам нужна новая организация, которая способствовала бы миру? Потому что Организация Объединенных Наций, мне кажется, не совсем сегодня отвечает тем вызовам нового времени.

Тадеуш Кондрусевич:

Тем вызовам времени отвечает так же, как нам кажется с церковной точки зрения, и Евросоюз. Отцы-основатели Евросоюза что в основу ставили? Евангелие? Ценности христианские ставили? А сегодня тот же самый Евросоюз – даже во вступлении к основному документу упоминания о Боге нет. Христианская Европа? Да нет, мы кресты снимем. Елки тоже не будет, потому что это тоже задевает чувства верующих других религий. Как задевает чувства религий? Я приду в ваш дом и скажу: «Слушайте, мне это не нравится – подвиньте елку. Почему эта икона висит у вас? Я католик, а вы православный. Почему она там висит?»

В Беларуси ни у кого таких вопросов не возникает.

Тадеуш Кондрусевич:

В том то и дело.

Даже если друг к другу ходят не христиане.

Тадеуш Кондрусевич:

Да. Об этом я и говорю, что Беларусь могла бы стать такой площадкой. Мы знаем, что большую роль Беларусь сыграла в урегулировании украинской проблемы, конфликта. Еще далеко решение этого вопроса, но шаг был сделан именно в Минске. Как бы там ни было, какие бы сложности ни были, все-таки эта группа по урегулированию встречается именно в Минске. И уже не первый год встречается.

Кстати, на Рождество установлено прекращение огня.

Тадеуш Кондрусевич:

Да, прекращение огня.

Изменилось ли содержание вашей молитвы, предположим, за последние 10-20 лет? За что вы молитесь сейчас, за что вы молились раньше?

Тадеуш Кондрусевич:

Каждая молитва – это прежде всего прославление Бога. Об этом мы должны помнить. Но есть пределы времени, есть вопросы, на которые нужно отвечать. Да, конечно, в советские времена мы, прославляя Бога, молились также о свободе вероисповеданий. Мы ее получили. Но мы сегодня видим новые вызовы, которые приходят.

За что вы будете молиться сегодня, в день Рождества?

Тадеуш Кондрусевич:

В день Рождества прежде всего, чтобы в нашем обществе и во всем мире, в той же Европе, господствовал мир. Если не будет мира в сердце, если я не буду в каждом человеке, независимо от того, какая у него национальность, какой язык, какого он вероисповедания, видеть брату и сестру, будет далеко до мира. То, что мы сегодня видим в Европе.

Я православный, как-то год назад встречался с нашим известным священником, настоятелем известного минского храма Федором Повным. Он мне сказал, что он молится даже во время прыжка с парашютом. У него увлечение такое.

Тадеуш Кондрусевич:

Да, я знаю.

А вы в каких ситуациях молитесь? Я знаю, вы в футбол играете, в качестве полузащитника. В эти моменты вы молитесь?

Тадеуш Кондрусевич:

Нет, я молюсь, когда выхожу на площадку. Знаете, в футбол играя, достаточно сложно, может быть, молиться. Потому что момент меняется. Когда я выхожу на площадку, молюсь. Когда я еду на велосипеде, это проще. Отец Федор несколько секунд находится в полете, какое-то время есть, конечно. Тем более это непростой вид спорта, непростое увлечение.

Сегодня Рождество, идешь по городу, и везде слово «Рождество», или, вернее, корень слова можно встретить совершенно в неожиданных смыслах: рождественская распродажа, рождественская вечеринка, рождественская тусовка. Все, что угодно. Как вы к этому относитесь?

Тадеуш Кондрусевич:

Не помню, в прошлом году, позапрошлом, перед Рождеством я в Лондоне находился, и там со священником одним ехали вечером, смотрю: огромная надпись, стрелка даже: «Направление – «Рождество». Лондон – космополитический город, мегаполис. Мы пошли по стрелке. Это огромнейший торговый дом. То же самое уже и у нас проявляется. Рождество сегодня, а реклама торговая, коммерческая уже месяц тому назад началась. И, может быть, еще больше. Это, конечно, очень плохо. Это то, что немцы называют «коммерческое Рождество», которое врывается в нашу жизнь. Мы озабочены всем: елку надо, подарки надо детям. Но кроме этого больше ничего нет, только об этом думаем. Шоппинг, шоппинг, шоппинг.

Потому что рождественские скидки.

Тадеуш Кондрусевич:

Да, рождественские скидки, это очень хорошо. Это все хорошо, никто об этом не говорит, но это не должно стать приоритетом, это не должно быть на первом месте.

Сегодня светлый праздник Рождества у католиков, я как православный буду отмечать этот праздник через две недели. В Беларуси соседствуют с нами представители других религий, мусульмане. Что вы пожелаете в этот светлый праздник всем? Не только католикам, всем, кто на этой земле.

Тадеуш Кондрусевич:

В первую очередь хотел бы поздравить своих единоверников, католиков, тех, кто сегодня празднует вместе с нами Рождество. Поздравить также православных, в том числе и вас. Также хочу поздравить всех людей доброй воли. Верующих, неверующих, христиан и нехристиан. Тем более что в Беларуси этот праздник является государственным праздником. И пожелать всем этого мира, прежде всего вот этого духовного мира, который Господь принес на нашу землю.

Который нас удалось сохранить на маленьком клочке.

Тадеуш Кондрусевич:

Нам удалось сохранить. Чтобы этот мир укреплялся, чтобы мы все были страной мира. Чтобы кто приедет сюда, чтобы кто знает о нашей стране, мог просто сказать: «Здесь люди разных кофессий, разных вероисповеданий умеют жить в мире».