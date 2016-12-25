Новости Беларуси. Будущие офицеры милиции дали торжественное обещание на верность народу. Место для церемонии выбрано знаковое – музей истории Великой Отечественной войны. Слова, которым верны поколения правоохранителей, учащиеся специализированного лицея МВД произнесли в присутствии старших офицеров и ветеранов, своих родных и близких, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алеся Шимбаревич, мама учащегося лицея МВД Республики Беларусь:

Дали нашим сыновьям возможность знать, что такое мужчина настоящий, что такое защитник отечества, что такое патриот.