Тепло в каждый дом. Как регионы Беларуси готовятся к началу отопительного сезона?

Новости Беларуси. Октябрь принес похолодание, а с ним и дополнительные заботы, как утеплить и обогреть свой дом. В Беларуси завершили регистрацию паспортов готовности к осенне-зимнему периоду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проверены все объекты энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Теплосети прошли контрольные испытания. И теперь надежность системы предстоит оценить потребителям. Анна Корольчук продолжит.

Семья Сазоненко переехала в частный дом в Городке 11 лет назад. Печка, доставшаяся от бывших владельцев, в рабочем, но далеко не идеальном состоянии. Ремонт до наступления морозов не откладывают. Делают уже сейчас.

Карина Сазоненко, жительница Городка:

Дом на балансе ЖКХ. То есть должен быть печник ЖКХ. Но так как его нет, нам говорят: ищите, оплачивайте за свой счет и переделывайте. Мы держим печки в исправном состоянии, потому что маленькие детки. Очень опасно.

Неисправное печное отопление – вторая по популярности причина пожаров в домах. В зоне особого риска – пожилые люди. Заглянуть в каждый дом и оценить обстановку – в преддверии холодов ситуацию контролируют в МЧС.

Софья Глинская, официальный представитель Витебского областного управления МЧС:

Работники МЧС рассказывают гражданам, как правильно нужно топить печь, сколько раз в день ее топить, что в период сильных морозов это лучше делать два раза, не перекаливать печку.

Владельцы частных домов подают заявки на дрова. Только в Гомельской области свои заказы уже получили более 13 тысяч жителей. Тех, кто не побеспокоился о заготовке заранее, успокаивают: обеспечены будут все. Регион на треть перевыполнил задание по запасу древесного топлива.

Людмила Ильина, жительница Гомеля:

Дрова – сказка. Маленькие, аккуратненькие, сухие, лиственные – не дымят, ничего. Честно говоря, превзошло ожидание.

Виктор Козлов, начальник производственного участка «Гортоп» предприятия «Гомельоблтеплосеть»:

Обзваниваем еще дополнительно людей, которые имеют печное отопление, проходим по улицам, смотрим и уже находим новых потребителей. То, что мы выполняли ежегодно, в районе 260-263 человека – это количество уже выполнено в полном объеме. И сегодня нашли еще 14 потребителей.

Еще один пункт подготовки к сезону – замена старых теплосетей. В Гомельской области успели проложить около 60 километров новых труб, осталось еще 20. Ускорить темпы нужно Гомельскому, Ельскому и Лоевскому районам. Кроме того, на 11 котельных региона провели модернизацию оборудования.

Вадим Толкач, первый заместитель генерального директора предприятия «Гомельэнерго»:

Выполнен ремонт основного теплотехнического оборудования электростанции. В этом году запланировано два ремонта котлоагрегатов. Один уже выполнен, один до конца октября будет завершен. Энергосистема работает круглый год по реконструкции. Это не нарушает теплоснабжения наших потребителей.

Слабые места системы определяют задолго до начала отопительного сезона, проводят гидравлические испытания. Но даже после этого внештатные ситуации не исключены. Максимальное расширение металла происходит только при его нагреве, поэтому после полноценного пуска теплосетей могут возникнуть локальные проблемы. На этот случай аварийные службы в районах провели тренировки. Подготовлено около 30 автономных генераторов. Чтобы тепло было в каждом доме.

Евгений Новик, заместитель генерального директора Гомельского городского ЖКХ:

С каждым годом все больше и больше у нас устанавливаются новые, современные, модернизированные приборы группового учета, как на тепло, горячую воду и так далее.