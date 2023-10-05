Создан Республиканский оргкомитет по подготовке празднования 80-й годовщины освобождения Беларуси. Президент подписал Указ

Новости Беларуси. В Беларуси готовятся отметить важное событие – 80-ю годовщину освобождения нашей страны и Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Координацией деятельности госорганов, организаций и объединений по подготовке празднования займется Республиканский оргкомитет. Указ о его создании подписан главой государства. Документом утверждены не только состав комитета, но и план подготовки и проведения праздничных мероприятий. Указ поспособствует патриотическому воспитанию населения и сохранению исторической памяти о вкладе белорусского народа в Победу над фашизмом.