Теплая и безопасная зима. Газовики Минской области проверят оборудование в домах

Исправность плиты, обслуживание котла и прочистка вентиляции – все эти вопросы важны для безопасности самих же людей. Ведь природный газ, как один из самых чистых и дешевых видов топлива, все же таит в себе недостаток: возможность утечки или взрыва. В один из плановых рейдов газовщиков отправилась и наш корреспондент Алена Чернявская.

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