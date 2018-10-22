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Теплая и безопасная зима. Газовики Минской области проверят оборудование в домах

22 октября 2018 20:29
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Новости Беларуси. Специалисты газовых служб Минщины накануне зимы проводят проверку оборудования жителей,  сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Теплая и безопасная зима. Газовики Минской области проверят оборудование в домах-1

Исправность плиты, обслуживание котла и прочистка вентиляции – все эти вопросы важны для безопасности самих же людей. Ведь природный газ, как один из самых чистых и дешевых видов топлива, все же таит в себе недостаток: возможность утечки или взрыва. В один из плановых рейдов газовщиков отправилась и наш корреспондент Алена Чернявская.

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# Правила безопасности # общество # Фотофакт

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