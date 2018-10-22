Колорадский жук из картофеля и карта-драник. Как в Копыле отмечали праздник картошки?

Новости Беларуси. Лучшая скульптура колорадского жука и более 10 видов драников,сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Копыле отметили праздник картофеля. На городской площади организовали выставку сельскохозяйственных подворий, тематические площадки и мастер-классы. Гости праздника смогли спечь традиционные драники и даже поучаствовать в конкурсе на лучшую картину из картофеля.

Владимир Рудаковский, директор ОАО «Старица-агро»:

Мы являемся основным производителем картофеля в Копыльском районе. В 2018 году мы накопали порядка 7 тысяч тонн картофеля. Самый лучший картофель для драников – высококрахмальный «Вектор». Он краснокожурный, его крахмальность доходит до 17-20%. С него получается очень хорошая белорусская бабка и драники.