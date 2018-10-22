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Колорадский жук из картофеля и карта-драник. Как в Копыле отмечали праздник картошки?

22 октября 2018 20:27
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Новости Беларуси. Лучшая скульптура колорадского жука и более 10 видов драников,сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Колорадский жук из картофеля и карта-драник. Как в Копыле отмечали праздник картошки?-1

В Копыле отметили праздник картофеля. На городской площади организовали выставку сельскохозяйственных подворий, тематические площадки и мастер-классы. Гости праздника смогли спечь традиционные драники и даже поучаствовать в конкурсе на лучшую картину из картофеля.

Колорадский жук из картофеля и карта-драник. Как в Копыле отмечали праздник картошки?-4

Владимир Рудаковский, директор ОАО «Старица-агро»:
Мы являемся основным производителем картофеля в Копыльском районе. В 2018 году мы накопали порядка 7 тысяч тонн картофеля. Самый лучший картофель для драников – высококрахмальный «Вектор». Он краснокожурный, его крахмальность доходит до 17-20%. С него получается очень хорошая белорусская бабка и драники.

Колорадский жук из картофеля и карта-драник. Как в Копыле отмечали праздник картошки?-7

Фантазию и творчество проявили сельские хозяйства и предприятия города. К конкурсу на лучшую скульптуру колорадского жука и самую красочную фотографию клубня здесь готовились целый месяц. Сейчас из снимков картофеля можно собрать даже художественную выставку.

# Еда # общество # Владимир Рудаковский # Фотофакт

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