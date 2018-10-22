Как начать собственный сладкий бизнес? В Минске проходит кондитерский форум

Новости Беларуси. Кондитерский форум стартовал 22 октября в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Уроки предпринимательства домашним пекарям дали профессионалы из Беларуси, России и Украины. Ста кондитерам рассказали, как юридически оформить собственное дело, удержать клиентов и справиться с большим потоком заказов.

Антон Ахраменко, организатор «Первого кондитерского форума»:

Наши клиенты постоянно спрашивали в нашем магазине, а как вести бизнес правильно? И мы хотим показать, что нужно вырасти из домашних кондитеров в более серьезный бизнес.

Мария Маграт, кондитер (Россия):

Я приехала на форум в Минск как специальный гость из Санкт-Петербурга, из России. Наши страны: и Беларусь, и Украина, и Россия сдвинулись с места в данном направлении и начали развиваться. Потому что стало больше кондитеров, стали появляться кондитерские магазины, школы. И это замечательно.