Как начать собственный сладкий бизнес? В Минске проходит кондитерский форум

Новости Беларуси. Кондитерский форум стартовал 22 октября в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Кондитерский форум стартовал 22 октября в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Уроки предпринимательства домашним пекарям дали профессионалы из Беларуси, России и Украины. Ста кондитерам рассказали, как юридически оформить собственное дело, удержать клиентов и справиться с большим потоком заказов.
Антон Ахраменко, организатор «Первого кондитерского форума»:
Наши клиенты постоянно спрашивали в нашем магазине, а как вести бизнес правильно? И мы хотим показать, что нужно вырасти из домашних кондитеров в более серьезный бизнес.
Мария Маграт, кондитер (Россия):
Я приехала на форум в Минск как специальный гость из Санкт-Петербурга, из России. Наши страны: и Беларусь, и Украина, и Россия сдвинулись с места в данном направлении и начали развиваться. Потому что стало больше кондитеров, стали появляться кондитерские магазины, школы. И это замечательно.
В среднем каждый минчанин съедает за год почти 12 килограммов кондитерских изделий. Лакомства потребителям предлагают в частных кофейнях и пекарнях. Однако все большей популярностью пользуются торты и пирожные, сделанные по индивидуальному заказу. Такой домашний бизнес регистрации не требует, достаточно заявить о себе в налоговой по месту жительства и заплатить единую сумму.