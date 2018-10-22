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Светящийся МАЗ и земной шар украсят улицы Минска ко II Европейским играм

22 октября 2018 20:14
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Новости Беларуси. Ещё 2 световые фигуры появятся в Минске до начала ноября, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Сейчас их подготавливают к установке.

Светящийся МАЗ и земной шар украсят улицы Минска ко II Европейским играм-1

Гигантский МАЗ украсит Партизанский проспект около станции метро Автозаводской.

А на площадке у Дворца спорта расположится светящийся земной шар с логотипом II Европейских игр. Высота композиции – около 4 метров, фигура будет вращаться вокруг своей оси.

Светящийся МАЗ и земной шар украсят улицы Минска ко II Европейским играм-4

# Европейские игры # общество # Фотофакт

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