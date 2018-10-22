Светящийся МАЗ и земной шар украсят улицы Минска ко II Европейским играм

Новости Беларуси. Ещё 2 световые фигуры появятся в Минске до начала ноября, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Сейчас их подготавливают к установке.
Новости Беларуси. Ещё 2 световые фигуры появятся в Минске до начала ноября, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Сейчас их подготавливают к установке.
Гигантский МАЗ украсит Партизанский проспект около станции метро Автозаводской.
А на площадке у Дворца спорта расположится светящийся земной шар с логотипом II Европейских игр. Высота композиции – около 4 метров, фигура будет вращаться вокруг своей оси.