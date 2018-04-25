«Теперь вы знаете, как сделать дневной макияж с помощью всего лишь нескольких продуктов». Лайфхаки от бьюти-блогера Татьяны Владимировой

«Косметики много не бывает» – так, пожалуй, оправдывают себя заядлые бьюти-маны, скупая с прилавков все последние косметические новинки. Этим грешат с постоянной периодичностью и визажисты – оно и понятно – профессия обязывает.

Татьяна Владимирова, визажист:

Моя косметичка просто огромная, в ней, наверное, килограммы косметики. Если посчитать, сколько это стоит, наверное, это уже стоимость небольшого автомобиля. Очень много существует специфических продуктов, которые нужны только визажисту, например, аджастеры, иллюминайзеры, бронзеры. Очень много различных тонов, которые различаются по своей плотности, цвету, консистенции.

Но на самом деле, в обычный жизни девушкам, совсем не обязательно «вгонять свое лицо в краску», используя все эти новомодные штучки. Make-up artist и топовый бьюти-блогер Татьяна Владимирова знает секрет универсального макияжа с использованием всего нескольких взаимозаменяемых средств, которые не только подчеркнут нашу природную красоту, но и не допустят «влететь в копеечку». Татьяна Владимирова:

Скульптор – это продукт, который должен быть обязательно в вашей косметичке, потому что он одновременно может выполнять несколько ролей. Например, мы можем скульптурировать все лицо и одновременно использовать скульптор в качестве теней для глаз.

Следующий продукт, который можно использовать несколькими способами, это, конечно, хайлайтер. Его можно наносить на те места, которые вы хотите подсветить, и дополнительно халайтер можно использовать как тени.

Каждая девушка знает о таком приеме, как использовать кремовую помаду в качестве кремовых румян. И также кремовую помаду можно использовать по назначению. Стойкие кремовые помады для губ мы можем использовать несколькими способами.

Первый способ. Мы можем их наносить на глаза в качестве кремовых теней. Я предлагаю светлую стойкую помаду на глазах в качестве сияющей подводки. С помощью кисточки для подводки набираем кремовые тени и наносим у ресничного ряда как подводку.

Второй способ использования стойкой и сияющей помады, немножко необычный способ: мы можем кисточку для бровей погрузить в стойкую помаду и прокрасить волоски бровей. Совсем чуть-чуть нам нужно, чтобы придать волоскам такой деликатное сияние.

Тушь, я думаю, есть в косметичке у каждой девочки, поэтому просто прокрашиваем реснички тушью.

Теперь вы знаете, как сделать дневной макияж с помощью всего лишь нескольких продуктов, которые заменяют друг друга.