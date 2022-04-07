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Всё в рамках дресс-кода. «Беллегпром» представит коллекцию школьной формы к новому учебному сезону

07 апреля 2022 07:48
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Новости Беларуси. «Беллегпром» 7 апреля представит коллекцию школьной формы к новому учебному сезону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всё в рамках дресс-кода. «Беллегпром» представит коллекцию школьной формы к новому учебному сезону-1

Презентация пройдет в зале Национальной школы красоты. Работу над коллекцией белорусские производители начали еще в январе. Изучили тенденции и разработали эскизы. В 2022 году акцент сделали на одежде с белорусской символикой и национальным колоритом. Но все в рамках официального дресс-кода. К школьным базарам белорусские производители поставят коллекцию в торговые сети.

# Торговля в Беларуси # общество # Фотофакт

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