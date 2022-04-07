На ІХ Форуме регионов Беларуси и России могут подписать около 60 двусторонних соглашений

Беларусь и Россия продолжают масштабную интеграцию в сфере торгово-экономического, оборонного и миграционного сотрудничества, а также в науке и культуре. Активно идет взаимодействие и на уровне регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, 7 апреля парламентарии обсудят подготовку IX Форума регионов Беларуси и России. Рабочее заседание пройдет под руководством сенатора Виктора Лисковича. Планируется, что форум пройдет 23-24 июня в Гродно. На этот раз мероприятие состоится в очном формате и соберет около полутысячи участников. Кроме того, форум не закрыт для участия любого бизнеса. Будет шесть тематических секций, которые тесно интегрированы в 28 союзных программ, принятых главами государств. Участники обменяются мнениями о развитии правовой базы Союзного государства, взаимодействии в вопросах импортозамещения, агропромышленной сферы. Одной из тем станет интеграция систем высшего образования. К подписанию на ІХ Форуме регионов Беларуси и России готовится около 60 двусторонних соглашений.