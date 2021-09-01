Истощённые, озябшие и простывшие. Афганцев девятый раз насильно вытесняют из Латвии

Новости Беларуси. О ситуации на белорусско-литовской границе сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Власть соседней страны продолжает издеваться над беженцами. Накануне их снова пытались вытеснить на территорию Беларуси.

Из Латвии афганцев насильно прогоняют уже девятый раз подряд. Мигранты требуют обратить внимание ООН на бесчеловечное отношение к ним, в том числе с применением физической силы. Взрослые и дети истощенные, озябшие и простывшие. Беженцы отправлялись в пункт пропуска для подачи прошения о защите и убежище, но людей там не услышали. Ночь мигранты провели в лесу под дождем. Лагерь, который им обещали, так и не предоставили.

Ни о какой помощи с латвийской стороны речи и не идет. Для беженцев не только нет открытого пути в страны ЕС. Скупая Европа пожалела для мигрантов даже еду, теплую одежду и лекарства.

Литовская полиция сказала: не возвращайтесь сюда. Если вы сюда вернетесь, мы вас убьем. Поэтому мы находимся на границе 8 дней. Мы возвращались в Литву10 или 15 раз за день. Они били ребят электрошоком.

Иностранные беженцы просят правозащитные организации Европы и европейских журналистов приехать и к литовско-белорусской границе, чтобы увидеть всю ситуацию своими глазами и прекратить нарушения прав человека. Но пока все эти призывы тщетны.