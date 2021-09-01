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Истощённые, озябшие и простывшие. Афганцев девятый раз насильно вытесняют из Латвии

01 сентября 2021 16:22
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Новости Беларуси. О ситуации на белорусско-литовской границе сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Власть соседней страны продолжает издеваться над беженцами. Накануне их снова пытались вытеснить на территорию Беларуси.

Истощённые, озябшие и простывшие. Афганцев девятый раз насильно вытесняют из Латвии-1

Из Латвии афганцев насильно прогоняют уже девятый раз подряд. Мигранты требуют обратить внимание ООН на бесчеловечное отношение к ним, в том числе с применением физической силы. Взрослые и дети истощенные, озябшие и простывшие. Беженцы отправлялись в пункт пропуска для подачи прошения о защите и убежище, но людей там не услышали. Ночь мигранты провели в лесу под дождем. Лагерь, который им обещали, так и не предоставили.

Беженец о том, что с ним произошло на границе с Латвией: «Ночью пришли мы с детьми – куда мы в лес пойдем?»

Истощённые, озябшие и простывшие. Афганцев девятый раз насильно вытесняют из Латвии-4

Ни о какой помощи с латвийской стороны речи и не идет. Для беженцев не только нет открытого пути в страны ЕС. Скупая Европа пожалела для мигрантов даже еду, теплую одежду и лекарства.

Истощённые, озябшие и простывшие. Афганцев девятый раз насильно вытесняют из Латвии-7

Литовская полиция сказала: не возвращайтесь сюда. Если вы сюда вернетесь, мы вас убьем. Поэтому мы находимся на границе 8 дней. Мы возвращались в Литву10 или 15 раз за день. Они били ребят электрошоком.

Иностранные беженцы просят правозащитные организации Европы и европейских журналистов приехать и к литовско-белорусской границе, чтобы увидеть всю ситуацию своими глазами и прекратить нарушения прав человека. Но пока все эти призывы тщетны.

# Беженцы # общество # Фотофакт

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