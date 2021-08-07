«Теперь переход будет оплачиваться». Андрей Лазуткин о ситуации на границе с Литвой и структурных реформах Запада

Новости Беларуси. В программе «Тайные пружины политики 2.0» на СТВ политолог Андрей Лазуткин. Григорий Азаренок, СТВ:

Кризис с мигрантами и то, что сейчас происходит на белорусско-литовской границе. Андрей, расскажите технические детали. Как это возможно? Теперь переход будет оплачиваться, будут платить литовским пограничникам, и переход уже не будет таким массовым

Андрей Лазуткин, политолог:

До этого основным каналом нелегальной переброски была Ливия. Это побережье Средиземного моря, через которое шли лодки. Там действуют определенные преступные группировки. Если вы читали новости, в том числе европейские, пишут о пытках, о том, что лодки топят, людей продают в рабство. Подумайте, это почему? Потому что какие-то садисты и убийцы сплошь живут в Ливии? Нет. Поддерживается определенная высокая цена для перехода. Таким образом, они, с одной стороны, сокращают поток, люди передают эти страхи на уровне слухов, а с другой стороны – зарабатывают более высокие ставки за счет переброски одной и той же группы людей. Здесь они никому ничего не платили. Если бы эти факты были, уже какая-нибудь натовская разведка все это давно обнародовала. Этого не было. Получается, появилось такое окно, где цена перехода была гораздо ниже рынка. Что делают литовцы? Начинается стрельба, огонь на поражение, человека убили – сразу, так скажем, активизировались группировки, и дальше надо эту цену повысить. Теперь переход, окно будет оплачиваться, будут платить литовским пограничникам, и переход уже не будет таким массовым. А второй момент – они не будут сдаваться литовским властям, потому что Литва – это, мягко говоря, не центр мира. Их задача – попасть в Германию, а для этого формируются группы уже с той стороны границы. Григорий Азаренок:

Получается, что эти фашиствующие действия, которые они там делают, – это не для того, чтобы защитить умирающую литовскую нацию от чужеродного элемента, а чтобы просто поднять ставки и больше денег зарабатывать на этом?

Андрей Лазуткин:

Чтобы вы понимали, реноме у всей Восточной Европы там, в Западной Европе – это мафиозные структуры, русская или литовская мафия, как угодно. Как раз Прибалтика – это были страны, которые прямо занимались торговлей паспортов, то есть легализацией натурализации. Везде, где якобы они получили свободу, на место русских просто пришли американцы Григорий Азаренок:

Литовское государство – ровесник и нашего независимого государства. Мы видим за 30 лет: у нас АЭС открылась, у них закрылась, мы принимаем решения сами, они полностью согласовывают это с Госдепом. То есть полная несостоятельность как государства. Население уехало, остались одни пенсионеры, никакой промышленности, все забыто, уничтожено. Легендарная промышленность некогда Советского Союза, это была витрина Советского Союза. Почему эти страны Прибалтики, Украина, те, кто выбрали западный вектор, не состоялись как государства? Андрей Лазуткин:

Это можно говорить вообще про весь ОВД, который не только касается части Советского Союза.

Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук БГУ, политолог:

Для зрителей скажем, что ОВД – это не управление внутренних дел, а Организация Варшавского договора. Андрей Лазуткин:

Дело в том, что везде, где якобы они получили свободу, на место русских просто пришли американцы. Это касается в первую очередь переподчинения их спецслужб, системы пропаганды, основных фондов, банков, активов – везде зашли. Григорий Азаренок:

Просто русские строили, а при американцах, получается, все вымирает.

Андрей Лазуткин:

Более того, американцы на этих базах сейчас базируются в той же Прибалтике. Помимо того, что переподчинена была вся система и силовых структур, и идеологии, еще была проведена деиндустриализация. А что это такое? Вы ликвидируете социальную базу, с которой можно собирать налоги, которую можно учить, вкладывать в этот социальный капитал. Теперь этого нет. Вы должны ехать дальше на Запад, а здесь остается некая, скажем так, обслуга. Если вспомнить, «пирамиды» были в 1990-х годах. Тот, кто последним приходит в эту западную «пирамиду», ничего уже не выигрывает. Да, они, может быть, получили своих новых героев, но кроме этой идеологии им не на чем даже обосновывать и базировать свое государство, потому что отключаем белорусский транзит – начинает уже падать сразу литовский ВВП. Вот, они замещают то, что уничтожили ранее те же американцы. Ну вот, ладно, Украина пришла после вас, и теперь за счет нее мы все заработаем. Ну, если мы придем после Украины, у нас будет еще хуже. Это логика просто такая. Наши дурачки, которые ходят по улицам, рассказывают, что нет, будет некая новая Беларусь, нам дадут кредиты на структурные реформы. Андрей Лазуткин:

А что такое структурные реформы? Допустим, вот в Грузии их проводили тоже не так давно. Была там сеть автозаводов, автозавод «Колхида». Вот реформа в том, что вы не просто сносите завод, вы еще выкапываете все фундаменты, которые там были, остаются рвы, и это все продается на какой-то щебень куда-то там на экспорт на строительство.