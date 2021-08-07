Будет ли тёплым сентябрь и ждать ли богатого урожая грибов? Об этих приметах интересно знать

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 9 августа – в народе день Пантелеймона Целителя, рассказали в программе «Плюс-минус». Если утки раскричались и расплескались в воде – жди плохой погоды. Сильных дождей стоит ждать, если муравьи замуровали вход в муравейник. А вот громкий стрекот кузнечиков сулит ясную солнечную погоду. Чего ждать белорусам – продолжение лета или дыхание осени? Прогноз погоды на вторую неделю августа

10 августа. Если ночью звезды мерцают сильно, а утром небо покрыто тучами – днем возможна гроза. Вороны, грачи и галки кричат или «пасутся» на траве – перед ненастьем. 11 августа по народному календарю Калинин день. Если в этот день похолодает, так и в начале сентября утренники будут холодными. Если ягод и орехов много, а грибов мало – зима будет снежной и суровой.