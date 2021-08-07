«Эскалация будет продолжаться как минимум до выборов в Госдуму». Гигин о мигрантах в Литве и реабилитации нацизма

Новости Беларуси. В программе «Тайные пружины политики 2.0» на СТВ декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин. Григорий Азаренок, СТВ:

Кризис с мигрантами и то, что сейчас происходит на белорусско-литовской границе. Расскажите технические детали. Как это возможно? Восточную Европу в Евросоюзе не любят. У них имидж двумя словами характеризуется: коррупция и национализм

Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук БГУ:

Восточную Европу, мы это должны понимать, в Евросоюзе не любят. У них всех имидж – от Финского залива до Черного моря – двумя словами характеризуется: коррупция и национализм. Шовинизм, который процветает, особенно здесь в лидерах Литва и Польша, вызывает раздражение, с трудом сдерживаемое американцами, у многих стран Европейского союза. Важный момент: общественное мнение Европы эту эскалацию, которая искусственно поддерживается восточноевропейцами, и они видят себя контрагентами американцев в этом регионе мира в отношении эскалации, в отношении России и Беларуси, она уже надоела. Этот миграционный кризис показал неэффективность той государственной машины, которая сложилась после незаконного отстранения от власти Президента Паксаса, фактически государственного переворота. С 2004 года, начиная с президентства Валдаса Адамкуса, у власти находится олигархия. Ландсбергис, министр иностранных дел, над которым вся Европа смеется, потому что он то в Багдад рвется, договаривается, то еще куда-то, ничего не получается, ведь его тянут, это будущий премьер и будущий президент Литвы. Григорий Азаренок:

Напомним, внук лидера Саюдиса, который организовывал снайперов, который стреляли в вильнюсский телецентр и военных, когда там были митинги. И это уже доказал литовский суд. Правда, потом общественного активиста, который это сделал, посадили. В Литве не просто реабилитируют, а героизируют нацистов, называют в их честь школы, снимают фильмы

Вадим Гигин:

И второй момент – это то, что на той стороне организована действительно мафиозная структура, принимающая этих мигрантов. Там все для этого готово. Теперь, что касается идеологии. Да, в Литве произошла реабилитация нацистов. Почему? Говорят: как нацистов, мы же Гитлера не реабилитировали и Геббельса. Причем тут Гитлер и Геббельс? Не просто реабилитируют, а героизируют, называют в их честь школы, снимают фильмы. Людей, которые были приспешниками нацистов. Вы подумайте. Чтобы за такое короткое время начать стрелять, избивать женщин, детей, беременных женщин собаками травить. Это же не просто бездумное исполнение приказа. Это идеология. А силовые структуры Литвы воспитаны на ультраправой идеологии, и ни на какой другой они не могут быть воспитаны. Отсюда, когда есть такие идеи, идет и практика. Григорий Азаренок:

Литовское государство – ровесник и нашего независимого государства. Мы видим за 30 лет: у нас АЭС открылась, у них закрылась, мы принимаем решения сами, они полностью согласовывают это с Госдепом. То есть полная несостоятельность государства. Как население уехало. Остались одни пенсионеры, никакой промышленности, все забыто, уничтожено. Легендарная промышленность некогда Советского Союза. Это была витрина Советского Союза. Почему эти страны Прибалтики, Украина, те, кто выбрал западный вектор, не состоялись как государства? «Они говорят, что мы в отчаянии. Ничего подобного – все, что они про нас пишут, относится к ним»

Вадим Гигин:

Смотрите, Беларусь держится в этой открытой фазе гибридной войны год. Они не рассчитывали. Не зря в фильме, который показывают по СТВ, употребляется этот термин – блицкриг. Вообще считали, что за первую неделю все рухнет. Ну, две недели максимум, потом дожмем. Не произошло, это вызывает что? Отчаяние и ярость. Надо очень внимательно читать их пропагандистские ресурсы. Они же о чем говорят? Мы здесь одержали победу, на этом этапе, потому что продолжается, к сожалению, эта борьба, продолжается эскалация. Они говорят, что мы в отчаянии. Ничего подобного – все, что они про нас пишут, относится к ним. Они в отчаянии, в ярости, показывают свою некомпетентность. Поэтому нужно постоянно чем-то поддерживать. Поддерживать за счет чего? Эскалации. И вот маска этого неолиберализма сорвана. Латынина, которая выступила просто с омерзительным заявлением. Григорий Азаренок:

Давайте напомним: сажать в клетку, давать одну бутылку воды, одну булку. Вадим Гигин:

Ну, концлагерь предложила. Григорий Азаренок:

Потом добавлять дополнительных мигрантов, пускай они это делят между собой, пока не сдохнут. Вадим Гигин:

И вот этот термин «либеральный фашизм» стал приобретать уже не просто идеологические черты, он давно их приобрел. Мы увидели практики этого либерального фашизма, когда наши неолибералы, борцы за свободу – у них, оказывается, свобода заканчивается не там, где начинается свобода другого человека. У них свобода заканчивается там, где начинается другое мнение. Если человек имеет другое мнение, другой цвет кожи, он не имеет права на свой политический выбор – мы к вам придем и бомбами навяжем тот политический режим, который мы хотим, а что после этого происходит – тут хоть трава не расти. «Они снова перестроят свой фронт, уже единый против России и Беларуси»