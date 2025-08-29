Теперь официально! Брестская область завершила жатву зерновых

Исторический рекорд Брестской области. Впервые аграрии региона намолотили свыше 1,5 миллиона тонн зерна без учета рапса и кукурузы. Отдача гектара – 45 центнеров, что на 8 центнеров больше прошлого года. Прибавка в этом году составила 187 тысяч тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этом аграрии не останавливаются, стартовал сезон кукурузы. 12 из 16 районов уже приступили к уборке кукурузы на силос, а подходы к заготовке кормов обсудили на практическом семинаре. Президент неоднократно акцентировал внимание, что сегодня в секторе АПК необходим научный подход и цифровизация, чтобы получать с одних и тех же площадей больший результат.

В Брестской области сегодня официально завершили жатву зерновых. 100 % площадей позади. Исторический результат – удалось получить свыше полутора миллиона тонн зерна. Рекордным этот сезон стал для региона не единожды. Восемь районов Брестской области из 16 перешагнули намолот в 100 тысяч тонн. Среди тех, кто впервые достиг такой отметки – Ивановский и Дрогичинский – достаточно скромные по площадям сельхозугодий. Впрочем, каждый район прибавил в валовом производстве зерна, лидер – Барановичский, на полях которого получили 180 тысяч тонн.

Дмитрий Городецкий, первый заместитель председателя Брестского облисполкома:

Впервые в истории Брестчина и аграрии Брестчины собрали урожай уже более полутора миллиона тонн. Это очень весомое достижение, это большой вклад всех и большой труд наших людей. Среди хозяйств тут у нас, отмечу по урожайности, «Путь новый» – 77 центнеров с гектара средняя урожайность. «Крошин» Барановичского района – 76 центнеров с гектара. За такой результат огромное спасибо, спасибо аграриям, я скажу так, всех поколений, потому что фундамент закладывается не за один год.