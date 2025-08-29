МИД Беларуси прокомментировал визит Урсулы фон дер Ляйен на внешние границы ЕС

Беларусь приветствует внимание Еврокомиссии к ситуации на внешних границах Европейского союза. Предстоящий визит председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на белорусско-польскую и белорусско-литовскую границы мог бы стать важным мероприятием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Беларуси и подчеркнули: важным при условии включения в программу действительно значимых тем. Во внешнеполитическом ведомстве обратили внимание на многокилометровые очереди у пунктов пропуска, где люди вынуждены проводить долгие часы и даже сутки в ожидании пересечения границы. Актуален и вопрос безопасности в связи с выходом Польши и Литвы из Оттавской конвенции. При отсутствии официальной информации невозможно полностью исключить наличие минных заграждений на рубежах.