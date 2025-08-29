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МИД Беларуси прокомментировал визит Урсулы фон дер Ляйен на внешние границы ЕС

29 августа 2025 16:53
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Беларусь приветствует внимание Еврокомиссии к ситуации на внешних границах Европейского союза. Предстоящий визит председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на белорусско-польскую и белорусско-литовскую границы мог бы стать важным мероприятием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИД Беларуси прокомментировал визит Урсулы фон дер Ляйен на внешние границы ЕС-2

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Беларуси и подчеркнули: важным при условии включения в программу действительно значимых тем. Во внешнеполитическом ведомстве обратили внимание на многокилометровые очереди у пунктов пропуска, где люди вынуждены проводить долгие часы и даже сутки в ожидании пересечения границы.

Актуален и вопрос безопасности в связи с выходом Польши и Литвы из Оттавской конвенции. При отсутствии официальной информации невозможно полностью исключить наличие минных заграждений на рубежах.

МИД Беларуси прокомментировал визит Урсулы фон дер Ляйен на внешние границы ЕС-4

Руслан Варанков, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси:
С точки зрения стратегических вопросов уместно обсудить с военным и политическим руководством Польши и Литвы исполнение ими положений венского документа и соглашений о дополнительных мерах доверия и безопасности с Беларусью. 

Было бы также полезно услышать разъяснения относительно неоднократно транслируемых утверждений о подготовке российских и белорусских войск к нападению на Европу к 2030 году, на фоне которых ЕС увеличивает военные расходы на 5 % ВВП за счет сокращения социальных программ.

Подобные визиты могли бы способствовать развитию взаимопонимания в отношениях с соседями Евросоюза, но лишь при условии честного, открытого и всестороннего рассмотрения всех обозначенных тем, подчеркивают в белорусском внешнеполитическом ведомстве. В противном случае это просто туристическая поездка еврочиновника высокого ранга под вспышки фотокамер.

# Международная политика # Руслан Варанков

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